Зеленський передав Путіну таємне послання через Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський передав Путіну таємне послання через Фіцо

Зеленський
Read in English
Джерело:  TASR

Очільник словацького уряду Роберт Фіцо під час поїздки до Москви має намір передати російському диктатору Володимиру Путіну послання від українського лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Зеленський хоче дізнатися, якими Путін бачить перспективи завершення війни.
  • Дедалі більше європейських лідерів закликають до відновлення діалогу з Кремлем.

Зеленський намагається донести свою позицію до Путіна

З офіційно заявою з цього приводу виступив державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растіслав Хованець.

Як зазначив останній, Роберт Фіцо також налаштований дізнатися від Путіна інформацію про те, як Москва бачить перспективи завершення війни.

Я вважаю, що зараз необхідно спілкуватися з усіма сторонами, залученими до конфлікту, і європейські політики повинні подбати про те, щоб бути за столом переговорів, де укладатиметься мирна угода, — наголосив Растіслав Хованець.

Що важливо розуміти, дедалі більше політиків у Європі, зокрема у Західній Європі, підтримують ідею переговорів із Путіним щодо війни.

Нещодавно з такою пропозицією публічно виступив французький лідер Емманюель Макрон. Він був налаштований особисто зустрітися з главою Кремля.

Однак поки цей намір глави республіки не вдалося втілити в життя.

Окрім того, президент Фінляндії Александр Стубб озвучив припущення, що рано чи пізно Європі доведеться відновити контакти з Путіним та його командою, щоб добитися завершення війни РФ проти України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський показав діпстрайк по НПЗ у російському Ярославлі
Володимир Зеленський
Ярославль 8 травня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Азов" повертається до Маріуполя — перше відео
Редис і Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія терміново розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї — Сирський
Генштаб ЗСУ
Сирський розкрив нові плани Путіна та армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?