Зеленський передав Путіну таємне послання через Фіцо

Очільник словацького уряду Роберт Фіцо під час поїздки до Москви має намір передати російському диктатору Володимиру Путіну послання від українського лідера Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Зеленський хоче дізнатися, якими Путін бачить перспективи завершення війни.
- Дедалі більше європейських лідерів закликають до відновлення діалогу з Кремлем.
Зеленський намагається донести свою позицію до Путіна
З офіційно заявою з цього приводу виступив державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растіслав Хованець.
Як зазначив останній, Роберт Фіцо також налаштований дізнатися від Путіна інформацію про те, як Москва бачить перспективи завершення війни.
Що важливо розуміти, дедалі більше політиків у Європі, зокрема у Західній Європі, підтримують ідею переговорів із Путіним щодо війни.
Нещодавно з такою пропозицією публічно виступив французький лідер Емманюель Макрон. Він був налаштований особисто зустрітися з главою Кремля.
Однак поки цей намір глави республіки не вдалося втілити в життя.
Окрім того, президент Фінляндії Александр Стубб озвучив припущення, що рано чи пізно Європі доведеться відновити контакти з Путіним та його командою, щоб добитися завершення війни РФ проти України.
