Очільник словацького уряду Роберт Фіцо під час поїздки до Москви має намір передати російському диктатору Володимиру Путіну послання від українського лідера Володимира Зеленського.

З офіційно заявою з цього приводу виступив державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растіслав Хованець.

Як зазначив останній, Роберт Фіцо також налаштований дізнатися від Путіна інформацію про те, як Москва бачить перспективи завершення війни.

Я вважаю, що зараз необхідно спілкуватися з усіма сторонами, залученими до конфлікту, і європейські політики повинні подбати про те, щоб бути за столом переговорів, де укладатиметься мирна угода, — наголосив Растіслав Хованець.

Що важливо розуміти, дедалі більше політиків у Європі, зокрема у Західній Європі, підтримують ідею переговорів із Путіним щодо війни.

Нещодавно з такою пропозицією публічно виступив французький лідер Емманюель Макрон. Він був налаштований особисто зустрітися з главою Кремля.

Однак поки цей намір глави республіки не вдалося втілити в життя.