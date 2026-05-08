Глава словацкого правительства Роберт Фицо во время поездки в Москву намерен передать российскому диктатору Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского.

Зеленский пытается донести свою позицию до Путина

С официально заявлением по этому поводу выступил государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец.

Как отметил последний, Роберт Фицо также настроен узнать от Путина информацию о том, как Москва видит перспективы завершения войны.

Я считаю, что сейчас необходимо общаться со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, и европейские политики должны позаботиться о том, чтобы быть за столом переговоров, где будет заключаться мирное соглашение, — подчеркнул Растислав Хованец.

Что важно понимать, все больше политиков в Европе, в частности в Западной Европе, поддерживают идею переговоров с Путиным по поводу войны.

Недавно с таким предложением публично выступил французский лидер Эмманюэль Макрон. Он был настроен лично встретиться с главой Кремля.

Однако пока это намерение главы республики не удалось претворить в жизнь.