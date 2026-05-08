Зеленский передал Путину тайное послание через Фицо

Глава словацкого правительства Роберт Фицо во время поездки в Москву намерен передать российскому диктатору Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Зеленский хочет узнать, как Путин видит перспективы завершения войны.
- Все больше европейских лидеров призывают к возобновлению диалога с Кремлем.
Зеленский пытается донести свою позицию до Путина
С официально заявлением по этому поводу выступил государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец.
Как отметил последний, Роберт Фицо также настроен узнать от Путина информацию о том, как Москва видит перспективы завершения войны.
Что важно понимать, все больше политиков в Европе, в частности в Западной Европе, поддерживают идею переговоров с Путиным по поводу войны.
Недавно с таким предложением публично выступил французский лидер Эмманюэль Макрон. Он был настроен лично встретиться с главой Кремля.
Однако пока это намерение главы республики не удалось претворить в жизнь.
Кроме того президент Финляндии Александр Стубб озвучил предположение, что рано или поздно Европе придется возобновить контакты с Путиным и его командой, чтобы добиться завершения войны РФ против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-