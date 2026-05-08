День пам’яті та перемоги над нацизмом. Зеленський звернувся до України та світу
Категорія
Україна
Дата публікації

День пам’яті та перемоги над нацизмом. Зеленський звернувся до України та світу

Володимир Зеленський
Світ повинен зупинити російський терор, поки не стало надто пізно

Щороку 8 травня Україна та світ відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом. Завершення найстрашнішої війни ХХ століття повинно було принести з собою довготривалий мир, однак країна-агресорка Росія та її союзники зробили все можливе, щоб знову посіяти смерть, хаос та руйнування не лише в Україні, а й поза її межами.

Головні тези:

  • На переконання Зеленського, об’єднаний вільний світ має сили, щоб зупинити російсько-українську війну.
  • Україна розраховує на підтримку та допомогу своїх союзників.

Світ повинен зупинити російський терор, поки не стало надто пізно

Та війна перетворила нашу землю на поле жорстоких битв, знущань на окупованій території, масового знищення людей і життя. Втрати українського народу одні з найбільших у Другій світовій. І внесок українців у поразку нацистів теж один з найбільших. Мільйони українців у складі різних армій держав Антигітлерівської коаліції боролися проти нацизму. Мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, через 81 рік наша країна знову опинилася в епіцентрі терору й вимушена власноруч зупиняти зло, яке загрожує всьому світу.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що оновлена версія нацизму має маркування: «сделано в России».

На переконання українського лідера, перемогти у цій війні можливо лише спільними зусиллями.

І я вдячний усім, хто допомагає нам захищати життя. Вдячний усім, хто не дає цьому російському режиму диктувати світові, що буде далі. Захист життя людей та свободи народів від Путіна — це абсолютно достойне вшанування памʼяті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ.Вічна вдячність усім, хто бився проти нацизму та звільнив людей. Світла памʼять усім невинним жертвам Другої світової війни.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна атакувала військові об'єкти в Москві, Пермі та Ростові — відео
“Бавовна” в Росії 8 травня - перші подробиці та відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський показав діпстрайк по НПЗ у російському Ярославлі
Володимир Зеленський
Ярославль 8 травня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія відразу порушила оголошене Путіним "перемирʼя"
Володимир Зеленський
Росіяни власноруч зірвали власне "перемирʼя"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?