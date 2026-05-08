День пам’яті та перемоги над нацизмом. Зеленський звернувся до України та світу

Щороку 8 травня Україна та світ відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом. Завершення найстрашнішої війни ХХ століття повинно було принести з собою довготривалий мир, однак країна-агресорка Росія та її союзники зробили все можливе, щоб знову посіяти смерть, хаос та руйнування не лише в Україні, а й поза її межами.

Світ повинен зупинити російський терор, поки не стало надто пізно

Та війна перетворила нашу землю на поле жорстоких битв, знущань на окупованій території, масового знищення людей і життя. Втрати українського народу одні з найбільших у Другій світовій. І внесок українців у поразку нацистів теж один з найбільших. Мільйони українців у складі різних армій держав Антигітлерівської коаліції боролися проти нацизму. Мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, через 81 рік наша країна знову опинилася в епіцентрі терору й вимушена власноруч зупиняти зло, яке загрожує всьому світу.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що оновлена версія нацизму має маркування: «сделано в России».

На переконання українського лідера, перемогти у цій війні можливо лише спільними зусиллями.