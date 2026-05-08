День пам’яті та перемоги над нацизмом. Зеленський звернувся до України та світу

Щороку 8 травня Україна та світ відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом. Завершення найстрашнішої війни ХХ століття повинно було принести з собою довготривалий мир, однак країна-агресорка Росія та її союзники зробили все можливе, щоб знову посіяти смерть, хаос та руйнування не лише в Україні, а й поза її межами.
Головні тези:
- На переконання Зеленського, об’єднаний вільний світ має сили, щоб зупинити російсько-українську війну.
- Україна розраховує на підтримку та допомогу своїх союзників.
Світ повинен зупинити російський терор, поки не стало надто пізно
Як зазначив глава держави, через 81 рік наша країна знову опинилася в епіцентрі терору й вимушена власноруч зупиняти зло, яке загрожує всьому світу.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що оновлена версія нацизму має маркування: «сделано в России».
На переконання українського лідера, перемогти у цій війні можливо лише спільними зусиллями.
