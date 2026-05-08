День памяти и победы над нацизмом. Зеленский обратился к Украине и миру

Мир должен остановить российский террор, пока не стало слишком поздно
Каждый год 8 мая Украина и мир отмечают День памяти и победы над нацизмом. Завершение самой страшной войны ХХ века должно было принести с собой долговременный мир, однако страна-агрессорка Россия и ее союзники сделали все возможное, чтобы снова посеять смерть, хаос и разрушение не только в Украине, но и за ее пределами.

Главные тезисы

  • По убеждению Зеленского, у объединенного свободного мира есть силы, чтобы остановить российско-украинскую войну.
  • Украина рассчитывает на поддержку и помощь союзников.

Война превратила нашу землю в поле жестоких битв, издевательств на оккупированной территории, массового уничтожения людей и жизни. Потери украинского народа одни из самых больших во Второй мировой. И вклад украинцев в поражение нацистов тоже один из самых больших. Миллионы украинцев в составе разных армий государств Антигитлеровской коалиции боролись против нацизма. Миллионы украинцев были среди победителей, сделав все возможное, чтобы тотальное зло проиграло.

Как отметил глава государства, через 81 год наша страна снова оказалась в эпицентре террора и вынуждена собственноручно останавливать зло, которое угрожает всему миру.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что обновленная версия нацизма имеет маркировку: «сделано в России».

По убеждению украинского лидера, победить в этой войне можно только совместными усилиями.

И я благодарен всем, кто помогает нам защищать жизнь. Благодарен всем, кто не дает этому российскому режиму диктовать миру, что будет дальше. Защита жизни людей и свободы народов от Путина — это абсолютно достойное уважение памяти тех, кто не позволил Гитлеру покорить Европу и мир. Вечная благодарность всем, кто сражался против нацизма и освобождал людей. Светлая память всем невинным жертвам Второй мировой войны.

