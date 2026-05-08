Зеленский прибыл на Александровское направление фронта — видео

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Александровское направление 8 мая посетил пункт управления 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого.
Главные тезисы
- Зеленский посетил пункт управления 31-й ОМБр на Александровском направлении и наградил защитников.
- На фронте Президент Украины выразил слова поддержки и благодарности за службу.
Зеленский прибыл на фронт: что известно
На пункте управления 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Леонида Ступницкого Президент Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским встретились с воинами подразделения. 31-я ОМБр ведет оборонительные действия на Александровском направлении на стыке Донецкой, Днепровской и Запорожской областей.
Сырский доложил Главе государства, что, несмотря на объявленное прекращение огня, враг не уменьшил штурмовые действия. Президент также заслушал доклад командира бригады Ивана Шаламага относительно оперативной обстановки в полосе обороны 31-й ОМБр, взаимодействия со смежными подразделениями, выполняющими контрнаступательные действия на этом направлении и оттесняющими врага к границам Днепропетровщины.
Зеленский поблагодарил защитников за службу и отметил их орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и «За мужество» ІІ–ІІІ степеней.
Он также обсудил с командирами батальонов и рот особенности службы иностранцев в бригаде, их рекрутинг, подготовку и интеграцию. Кроме того, подробно речь шла о развитии направления НРК. Воины 31-й ОМБр представили собственную распределенную систему логистики мелкими дешевыми БПЛА, позволяющими уменьшить уровень материальных потерь. В частности, 60% логистики подразделения выполняют дроны.
