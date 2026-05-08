Зеленский прибыл на Александровское направление фронта — видео

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Александровское направление 8 мая посетил пункт управления 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого.

Зеленский прибыл на фронт: что известно

На пункте управления 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Леонида Ступницкого Президент Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским встретились с воинами подразделения. 31-я ОМБр ведет оборонительные действия на Александровском направлении на стыке Донецкой, Днепровской и Запорожской областей.

Сырский доложил Главе государства, что, несмотря на объявленное прекращение огня, враг не уменьшил штурмовые действия. Президент также заслушал доклад командира бригады Ивана Шаламага относительно оперативной обстановки в полосе обороны 31-й ОМБр, взаимодействия со смежными подразделениями, выполняющими контрнаступательные действия на этом направлении и оттесняющими врага к границам Днепропетровщины.

Зеленский поблагодарил защитников за службу и отметил их орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и «За мужество» ІІ–ІІІ степеней.

Хочу вас поблагодарить в этот день и пожелать победы в нашей войне. Поблагодарить за защиту Украины, нашего суверенитета. Уверен, что победили один нацизм, победим и другой. Желаю здоровья вашим родным, близким. Держитесь, берегите себя. Сегодня на ваших плечах — защита нашего государства. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также обсудил с командирами батальонов и рот особенности службы иностранцев в бригаде, их рекрутинг, подготовку и интеграцию. Кроме того, подробно речь шла о развитии направления НРК. Воины 31-й ОМБр представили собственную распределенную систему логистики мелкими дешевыми БПЛА, позволяющими уменьшить уровень материальных потерь. В частности, 60% логистики подразделения выполняют дроны.