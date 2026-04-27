На південному фронті російські підрозділи намагаються використати "зеленку" для проникнення вглиб української оборони, зокрема в районі Великомихайлівського лісу, однак Сили оборони посилюють пошуково-ударні дії та стримують противника.
Головні тези:
- Російські ДРГ активізувалися на Олександрівському напрямку фронту, намагаючись проникнути в глибину української оборони через “зеленку”.
- Сили оборони здійснюють пошуково-ударні дії для виявлення та стримування ворожих груп на південному фронті.
Ворог активізував штурми на Олександрівському напрямку
Про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
За словами Волошина, ворог наразі активізувався на декількох напрямках, зокрема на Олександрівському.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-