Російські ДРГ активізувалися на Олександрівському напрямку фронту
Російські ДРГ активізувалися на Олександрівському напрямку фронту

На південному фронті російські підрозділи намагаються використати "зеленку" для проникнення вглиб української оборони, зокрема в районі Великомихайлівського лісу, однак Сили оборони посилюють пошуково-ударні дії та стримують противника.

Головні тези:

  • Російські ДРГ активізувалися на Олександрівському напрямку фронту, намагаючись проникнути в глибину української оборони через “зеленку”.
  • Сили оборони здійснюють пошуково-ударні дії для виявлення та стримування ворожих груп на південному фронті.

Ворог активізував штурми на Олександрівському напрямку

Про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Вже більш менш піднялась "зеленка" і ворог намагається це використати для того, щоб проникнути в глибину нашої оборони. Ми, наприклад, навіть збільшили кількість пошуково-ударних дій для того, щоб виявляти подібні групи.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України

За словами Волошина, ворог наразі активізувався на декількох напрямках, зокрема на Олександрівському.

Його групи намагаються зайти у Великомихайлівський ліс, розвідати якісь переправи, тому що там тече річка Вовча, і в цьому лісі ворог намагається захопити якийсь плацдарм, щоб знову продовжувати свої штурмові дії в напрямку Покровського, Дніпропетровщини.

