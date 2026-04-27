Российские ДРГ активизировались на Александровском направлении фронта
На южном фронте российские подразделения пытаются использовать "зеленку" для проникновения вглубь украинской обороны, в частности в районе Великомихайловского леса, однако Силы обороны усиливают поисково-ударные действия и сдерживают противника.

Враг активизировал штурмы на Александровском направлении

Об этом в телеэфире сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Уже более или менее поднялась "зеленка" и враг пытается это использовать для того, чтобы проникнуть в глубину нашей обороны. Мы, например, даже увеличили количество поисково-ударных действий, чтобы выявлять подобные группы.

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

По словам Волошина, враг активизировался на нескольких направлениях, в частности на Александровском.

Его группы пытаются зайти в Великомихайловский лес, разведать какие-то переправы, потому что там течет река Волча, и в этом лесу враг пытается захватить какой-нибудь плацдарм, чтобы снова продолжать свои штурмовые действия в направлении Покровского, Днепропетровщины.

Больше по теме

Покровское и Александровское направления остаются самыми горячими на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ
Покровское и Александровское направления остаются самыми горячими на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ
Армия РФ выбрала новое главное направление для наступления
Александр Сырский
Запорожское направление снова стало самым горячим

