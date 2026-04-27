Российские ДРГ активизировались на Александровском направлении фронта

На южном фронте российские подразделения пытаются использовать "зеленку" для проникновения вглубь украинской обороны, в частности в районе Великомихайловского леса, однако Силы обороны усиливают поисково-ударные действия и сдерживают противника.
Главные тезисы
- Российские ДРГ активизировались на Южном фронте, пытаясь проникнуть в глубину украинской обороны через зеленку.
- Силы обороны осуществляют поисково-ударные действия для выявления и сдерживания враждебных групп на Александровском направлении.
Враг активизировал штурмы на Александровском направлении
Об этом в телеэфире сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
По словам Волошина, враг активизировался на нескольких направлениях, в частности на Александровском.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-