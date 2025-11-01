Покровское и Александровское направления остаются самыми горячими на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Покровское и Александровское направления остаются самыми горячими на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

С начала суток произошло 131 боевое столкновение.

Главные тезисы

  • На фронте в Покровском и Александровском направлениях наблюдается наибольшая активность военных действий.
  • Украинские воины успешно отражают атаки и воздействие врага на различных участках фронта, предотвращая наступление противника.
  • Генеральный штаб ВСУ предоставил оперативную информацию о тяжелых боях и числе ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Актуальная ситуация на фронте 1 ноября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 01.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, применив три ракеты, и 58 авиационных ударов, применив 106 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3159 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 2790 артиллерийских обстрелов.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили пять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил девять управляемых авиабомб, а также осуществил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — с реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили семь атак в районах Волчанска, Каменки и в направлении Колодезного и Двуречанского. Еще два боевых столкновения продолжаются.

  • На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного. Два боевых столкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении враг совершил пять атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Коровой Яр, Заречное, Ставки и в направлении Лимана.

  • На Славянском направлении наши воины отразили 11 атак врага в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка и Григоровка.

  • На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не производил.

  • Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток. Одно боевое столкновение продолжается.

  • В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 49 штурмовых и наступательных действий. Пока бои ведутся в четырех локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 84 кафира, из них 33 — безвозвратно. Уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, одна единица автомобильной и две единицы специальной техники. Кроме того, повреждены шесть автомобилей противника.

  • На Александровском направлении наши защитники остановили 17 атак противника в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Январское, Терново, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Рыбное и в направлении Даниловки. Еще семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Новониколаевка. Авиаудары получили населенные пункты Гуляйполе, Нечаевка и Малиновка.

  • На Ореховском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе населенного пункта Щербаки, вблизи Каменского продолжается еще одно боевое столкновение. Степное потерпело авиационный удар неуправляемыми ракетами.

  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста. Населенный пункт Ольговка потерпел авиационный удар.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 80 штурмов армии РФ на 11 направлениях
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?