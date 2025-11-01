Покровское и Александровское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 22:00 01.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, применив три ракеты, и 58 авиационных ударов, применив 106 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3159 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 2790 артиллерийских обстрелов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили пять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил девять управляемых авиабомб, а также осуществил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — с реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили семь атак в районах Волчанска, Каменки и в направлении Колодезного и Двуречанского. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного. Два боевых столкновения продолжаются.

На Лиманском направлении враг совершил пять атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Коровой Яр, Заречное, Ставки и в направлении Лимана.

На Славянском направлении наши воины отразили 11 атак врага в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка и Григоровка.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не производил.