Покровское и Александровское направления остаются самыми горячими на фронте

С начала суток произошло 131 боевое столкновение.
Главные тезисы
- На фронте в Покровском и Александровском направлениях наблюдается наибольшая активность военных действий.
- Украинские воины успешно отражают атаки и воздействие врага на различных участках фронта, предотвращая наступление противника.
- Генеральный штаб ВСУ предоставил оперативную информацию о тяжелых боях и числе ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Актуальная ситуация на фронте 1 ноября
Оперативная информация по состоянию на 22:00 01.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, применив три ракеты, и 58 авиационных ударов, применив 106 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3159 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 2790 артиллерийских обстрелов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили пять штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил девять управляемых авиабомб, а также осуществил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — с реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили семь атак в районах Волчанска, Каменки и в направлении Колодезного и Двуречанского. Еще два боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного. Два боевых столкновения продолжаются.
На Лиманском направлении враг совершил пять атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Коровой Яр, Заречное, Ставки и в направлении Лимана.
На Славянском направлении наши воины отразили 11 атак врага в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка и Григоровка.
На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не производил.
Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток. Одно боевое столкновение продолжается.
В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 49 штурмовых и наступательных действий. Пока бои ведутся в четырех локациях.
По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 84 кафира, из них 33 — безвозвратно. Уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, одна единица автомобильной и две единицы специальной техники. Кроме того, повреждены шесть автомобилей противника.
На Александровском направлении наши защитники остановили 17 атак противника в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Январское, Терново, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Рыбное и в направлении Даниловки. Еще семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Новониколаевка. Авиаудары получили населенные пункты Гуляйполе, Нечаевка и Малиновка.
На Ореховском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе населенного пункта Щербаки, вблизи Каменского продолжается еще одно боевое столкновение. Степное потерпело авиационный удар неуправляемыми ракетами.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста. Населенный пункт Ольговка потерпел авиационный удар.
