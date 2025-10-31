Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 31.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь атак вражеских войск, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив девять управляемых авиабомб, а также осуществил 91 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали три атаки противника в районе Волчанска и в направлениях Двуречанского и Колодезного. Боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении украинские воины отражали 10 атак оккупантов, враг пытается прорваться в районе Петропавловки, Песчаного и в направлениях Новоплатоновки, Новоосинового. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинских подразделений вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман, два боестолкновения продолжаются.

Семь раз кафиры пытались идти вперед на Славянском направлении, агрессор атаковал в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении агрессор однажды шел вперед в районе Временного Яра, был остановлен нашими воинами.