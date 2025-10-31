Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток

С начала этих суток произошло 94 боевых столкновения.
Главные тезисы
- С начала суток между ВСУ и армией России произошло 94 боевых столкновения.
- Украинские войска успешно отразили атаки врага на разных направлениях.
- Враг осуществил авиаудары и обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 31 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 31.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь атак вражеских войск, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив девять управляемых авиабомб, а также осуществил 91 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали три атаки противника в районе Волчанска и в направлениях Двуречанского и Колодезного. Боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении украинские воины отражали 10 атак оккупантов, враг пытается прорваться в районе Петропавловки, Песчаного и в направлениях Новоплатоновки, Новоосинового. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинских подразделений вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман, два боестолкновения продолжаются.
Семь раз кафиры пытались идти вперед на Славянском направлении, агрессор атаковал в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.
На Краматорском направлении агрессор однажды шел вперед в районе Временного Яра, был остановлен нашими воинами.
На Константиновском направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецкая и в направлении Софиевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.
В Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевки. Силы обороны отразили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается.
На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Новониколаевки и Нового. Авиаудару потерпело Железнодорожное.
На Ореховском направлении наши воины отразили штурмовое действие захватчиков в районе Новоандреевки. Под авиаударами оказались Лукьяновское и Новояковловка.
На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к нашим защитникам, получил отпор.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-