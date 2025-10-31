Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

С начала этих суток произошло 94 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • С начала суток между ВСУ и армией России произошло 94 боевых столкновения.
  • Украинские войска успешно отразили атаки врага на разных направлениях.
  • Враг осуществил авиаудары и обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 31 октября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 31.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь атак вражеских войск, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив девять управляемых авиабомб, а также осуществил 91 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали три атаки противника в районе Волчанска и в направлениях Двуречанского и Колодезного. Боестолкновения продолжаются.

  • На Купянском направлении украинские воины отражали 10 атак оккупантов, враг пытается прорваться в районе Петропавловки, Песчаного и в направлениях Новоплатоновки, Новоосинового. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинских подразделений вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман, два боестолкновения продолжаются.

  • Семь раз кафиры пытались идти вперед на Славянском направлении, агрессор атаковал в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

  • На Краматорском направлении агрессор однажды шел вперед в районе Временного Яра, был остановлен нашими воинами.

  • На Константиновском направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецкая и в направлении Софиевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

  • В Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевки. Силы обороны отразили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Новониколаевки и Нового. Авиаудару потерпело Железнодорожное.

  • На Ореховском направлении наши воины отразили штурмовое действие захватчиков в районе Новоандреевки. Под авиаударами оказались Лукьяновское и Новояковловка.

  • На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к нашим защитникам, получил отпор.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте обострилась — ВСУ отразили 122 штурма армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 58 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 70 штурмов армии РФ на 11 направлениях с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?