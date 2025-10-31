Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 31.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулася сім атак ворожих військ, два боєзіткнення досі тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 91 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, з яких два — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника в районі Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Колодязного. Боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали 10 атак окупантів, ворог намагається прорватись у районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Сім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українських підрозділів поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман, два боєзіткнення тривають.

Сім разів окупанти намагались йти вперед на Слов’янському напрямку, агресор атакував у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку агресор один раз йшов вперед в районі Часового Яру, був зупинений нашими воїнами.