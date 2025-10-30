ЗСУ відбили 70 штурмів армії РФ на 11 напрямках від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 30.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулася одна атака ворожих військ. Крім того, ворог завдав десять авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких п’ять — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів, ще три боєзіткнення тривають. Ворог намагається прорватись у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр, два боєзіткнення тривають.

П’ять разів окупанти намагались йти вперед на Слов’янському напрямку, агресор атакував у районах Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку агресор один раз йшов вперед у бік Ступочок, був зупинений нашими воїнами.