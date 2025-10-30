ЗСУ відбили 70 штурмів армії РФ на 11 напрямках від початку доби

З початку цієї доби відбулося 70 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Українські війська відбили 70 штурмів армії РФ у різних регіонах з початку доби.
- Активні дії ворожих сил були зафіксовані на 11 напрямках, зокрема на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 30 жовтня
Оперативна інформація станом на 16:00 30.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулася одна атака ворожих військ. Крім того, ворог завдав десять авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких п’ять — з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів, ще три боєзіткнення тривають. Ворог намагається прорватись у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр, два боєзіткнення тривають.
П’ять разів окупанти намагались йти вперед на Слов’янському напрямку, агресор атакував у районах Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.
На Краматорському напрямку агресор один раз йшов вперед у бік Ступочок, був зупинений нашими воїнами.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру. Одне боєзіткнення досі триває. Авіація противника завдала удару по Костянтинівці.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.
На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське. Сили оборони відбили шість ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку наші воїни відбили штурмову дію загарбників у районі Лобкового.
