Ситуація на фронті загострилася — ЗСУ відбили 122 штурми армії РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 29.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири бойові зіткнення, одне з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім наступальних дій противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка та Богуславка. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 14 разів атакував у районах населених пунктів Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка. Наразі три бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили три з п’яти ворожих спроб просунутись уперед у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка. Бої тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі атаки поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.