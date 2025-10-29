Ситуація на фронті загострилася — ЗСУ відбили 122 штурми армії РФ

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 122.
Головні тези:
- З початку доби ЗСУ відбили 122 штурми армії РФ на різних напрямках фронту.
- Бойові зіткнення та авіаційні удари відбулися у населених пунктах та на позиціях українських військ.
- Захисники успішно відбили атаки від ворога під час спроби агресії на різних напрямках, у тому числі Курському, Південно-Слобожанському та Покровському.
Актуальна ситуація на фронті 29 жовтня
Оперативна інформація станом на 16:00 29.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири бойові зіткнення, одне з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім наступальних дій противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка та Богуславка. Ще одне бойове зіткнення триває.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор 14 разів атакував у районах населених пунктів Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка. Наразі три бойові зіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку наші захисники відбили три з п’яти ворожих спроб просунутись уперед у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка. Бої тривають.
На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі атаки поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.
На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Костянтинівки, Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки. Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак, ще одне бойове зіткнення точиться дотепер.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 36 разів атакував позиції наших захисників. Дотепер триває одне бойове зіткнення.
На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 16 атак ворога. Одне бойове зіткнення триває дотепер. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Покровське.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Зелений Гай. Авіаударів зазнали населені пункти Нечаївка та Малинівка.
На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив чотири наступальні дії поблизу Степового, Новоданилівки, Кам’янського та Степногірська.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту. Авіація ворога вдарила в районі населеного пункту Ольгівка.
