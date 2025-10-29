Угруповання об'єднаних сил спростувало брехливі заяви Путіна щодо "оточення ЗСУ" у Куп'янську
Угруповання об'єднаних сил спростувало брехливі заяви Путіна щодо "оточення ЗСУ" у Куп'янську

Куп'янськ

З приводу бойової ситуації у Куп’янську та заяви нелегітимного президента РФ Володимира Путіна щодо нібито оточення українських сил у місті висловилися в Угрупованні об'єднаних сил.

Головні тези:

  • Заяви Путіна про “оточення” українських сил в Куп'янську відхилені як фантазії та вигадки Угрупованням об'єднаних сил.
  • Бойова ситуація у Куп'янську підтверджується, ополченці намагаються закріпити контроль у північній частині міста.
  • Угруповання об'єднаних сил висміяло заяви російського диктатора, наголошуючи на їх безпідставності та відсутності фактичних доказів.

“Фантазії та вигадки”: ЗСУ про заяви Путіна щодо Куп’янська

У Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста.

Втім, будь-які заяви про “оточення” там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях.

В Угрупованні пожартували, що ці заяви можна було б списати на вік російського диктатора.

Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можно було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти.

