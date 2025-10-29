Угруповання об'єднаних сил спростувало брехливі заяви Путіна щодо "оточення ЗСУ" у Куп'янську

З приводу бойової ситуації у Куп’янську та заяви нелегітимного президента РФ Володимира Путіна щодо нібито оточення українських сил у місті висловилися в Угрупованні об'єднаних сил.
Головні тези:
- Заяви Путіна про “оточення” українських сил в Куп'янську відхилені як фантазії та вигадки Угрупованням об'єднаних сил.
- Бойова ситуація у Куп'янську підтверджується, ополченці намагаються закріпити контроль у північній частині міста.
- Угруповання об'єднаних сил висміяло заяви російського диктатора, наголошуючи на їх безпідставності та відсутності фактичних доказів.
“Фантазії та вигадки”: ЗСУ про заяви Путіна щодо Куп’янська
У Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста.
Втім, будь-які заяви про “оточення” там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях.
В Угрупованні пожартували, що ці заяви можна було б списати на вік російського диктатора.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-