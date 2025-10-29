Угруповання об'єднаних сил спростувало брехливі заяви Путіна щодо "оточення ЗСУ" у Куп'янську

Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можно було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти.