Группировка объединенных сил опровергла лживые заявления Путина насчет "окружения ВСУ" в Купянске
Категория
Украина
Дата публикации

Группировка объединенных сил опровергла лживые заявления Путина насчет "окружения ВСУ" в Купянске

Купянск
Читати українською

По поводу боевой ситуации в Купянске и заявления нелегитимного президента РФ Владимира Путина о якобы окружении украинских сил в городе высказались в Группировке объединенных сил.

Главные тезисы

  • Группировка объединенных сил опровергла заявления Путина об окружении украинских сил в Купянске.
  • Боевая ситуация в городе подтверждает попытки оккупантов закрепить контроль в северной части.
  • Заявления российского диктатора были высмеяны как фантазии и выдумки без фактических доказательств.

"Фантазии и выдумки": ВСУ о заявлениях Путина относительно Купянска

В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы окупантов пытаются закрепляться в северной части города.

Впрочем, любые заявления об “окружении” там украинских войск являются выдумкой и фантазией, не опирающейся ни на какие фактические данные на местах.

В Группировке пошутили, что эти заявления можно было бы списать на возраст российского диктатора.

Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обстреляла из артиллерии Купянск — есть погибшая и раненые
Харьковская областная прокуратура
Купянск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб отреагировал на слухи о проникновении россиян в Купянск
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский опроверг российские фейки насчет окружения ВСУ в районе Купянска и Покровска
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?