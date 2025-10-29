Группировка объединенных сил опровергла лживые заявления Путина насчет "окружения ВСУ" в Купянске

По поводу боевой ситуации в Купянске и заявления нелегитимного президента РФ Владимира Путина о якобы окружении украинских сил в городе высказались в Группировке объединенных сил.
Главные тезисы
- Группировка объединенных сил опровергла заявления Путина об окружении украинских сил в Купянске.
- Боевая ситуация в городе подтверждает попытки оккупантов закрепить контроль в северной части.
- Заявления российского диктатора были высмеяны как фантазии и выдумки без фактических доказательств.
"Фантазии и выдумки": ВСУ о заявлениях Путина относительно Купянска
В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы окупантов пытаются закрепляться в северной части города.
Впрочем, любые заявления об “окружении” там украинских войск являются выдумкой и фантазией, не опирающейся ни на какие фактические данные на местах.
В Группировке пошутили, что эти заявления можно было бы списать на возраст российского диктатора.
