Группировка объединенных сил опровергла лживые заявления Путина насчет "окружения ВСУ" в Купянске

Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты.