Генштаб отреагировал на слухи о проникновении россиян в Купянск

13 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что ситуация в городе Купянске и его окрестностях находится под контролем украинских защитников. Таким образом, Генштаб отреагировал на публикацию аналитиков DeepState о том, что российские захватчики через газовую трубу преодолевают Оскол и заходят в Купянск.
Главные тезисы
- В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города – поисково-ударные действия.
- Много оккупантов были ликвидированы или взяты в плен.
Генштаб рассказал о ситуации в Купянске
Украинские воины подчеркивают, что российские захватчики не оставляют попыток накапливаться в северных окрестностях города Купянска.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что в районе Купянска есть сразу несколько трубопроводов.
Что важно понимать, 3 из них уже повреждены и затоплены, а выход из четвертого находится под контролем украинских воинов.
Непосредственно в населенном пункте идет контрдиверсионная операция, вокруг города поисково-ударные действия.
Более того, указано, что личный состав армии РФ попадает в плен, пополняя обменный фонд и давая показания, что будут использованы против врага.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-