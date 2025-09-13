Генштаб отреагировал на слухи о проникновении россиян в Купянск
Генштаб отреагировал на слухи о проникновении россиян в Купянск

Генштаб ВСУ
ВСУ
13 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что ситуация в городе Купянске и его окрестностях находится под контролем украинских защитников. Таким образом, Генштаб отреагировал на публикацию аналитиков DeepState о том, что российские захватчики через газовую трубу преодолевают Оскол и заходят в Купянск.

Главные тезисы

  • В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города – поисково-ударные действия.
  • Много оккупантов были ликвидированы или взяты в плен.

Генштаб рассказал о ситуации в Купянске

Украинские воины подчеркивают, что российские захватчики не оставляют попыток накапливаться в северных окрестностях города Купянска.

Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет прямо в город.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что в районе Купянска есть сразу несколько трубопроводов.

Что важно понимать, 3 из них уже повреждены и затоплены, а выход из четвертого находится под контролем украинских воинов.

Непосредственно в населенном пункте идет контрдиверсионная операция, вокруг города поисково-ударные действия.

С начала операции, за две недели, потери противника составили 395 человек, из них 288 — безвозвратные. На подходах к Купянску, в районах н.п. Радьковка и Голубовка, наши воины обезвредили всего 265 россиян. В районе самого города — еще 128.

Более того, указано, что личный состав армии РФ попадает в плен, пополняя обменный фонд и давая показания, что будут использованы против врага.

