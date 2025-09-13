Генштаб відреагував на чутки щодо проникнення росіян до Куп'янська

13 вересня Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що ситуація у місті Купянську та його околицях під контролем українських захисників. Таким чином Генштаб відреагував на публікацію аналітиків DeepState про те, що російські загарбники через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ.
Головні тези:
- В місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні діі.
- Чимало окупантів були ліквідовані або ж взяті в полон.
Генштаб розповів про ситуацію в Куп'янську
Українські воїни наголошують, що російські загарбники не полишають спроб накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що у районі Куп'янська є одразу кілька трубопроводів.
Що важливо розуміти, 3 них вже пошкоджені та затоплені, а вихід з четвертого знаходиться під контролем українських воїнів.
Безпосередньо в населеному пункті триває контрдиверсійна операція, навколо міста — пошуково-ударні діі.
Ба більше, вказано, що особовий склад армії РФ потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти ворога.
