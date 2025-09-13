Генштаб відреагував на чутки щодо проникнення росіян до Куп'янська

13 вересня Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що ситуація у місті Купянську та його околицях під контролем українських захисників. Таким чином Генштаб відреагував на публікацію аналітиків DeepState про те, що російські загарбники через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ.

Генштаб розповів про ситуацію в Куп'янську

Українські воїни наголошують, що російські загарбники не полишають спроб накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська.

Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто. Поширити

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що у районі Куп'янська є одразу кілька трубопроводів.

Що важливо розуміти, 3 них вже пошкоджені та затоплені, а вихід з четвертого знаходиться під контролем українських воїнів.

Безпосередньо в населеному пункті триває контрдиверсійна операція, навколо міста — пошуково-ударні діі.

З початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 — безповоротні. На підходах до Куп’янська, в районах н.п. Радьківка і Голубівка, наші воїни знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста — ще 128. Поширити

Ба більше, вказано, що особовий склад армії РФ потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти ворога.