Россия обстреляла из артиллерии Купянск — есть погибшая и раненые

Войска РФ из артиллерии обстреляли город Купянск в Харьковской области 24 августа. В результате обстрела погибла 82-летняя женщина, еще два человека пострадали.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла город Купянск в Харьковской области, в результате чего погибла 82-летняя женщина и два человека получили ранения.
- Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления в Купянске.
- Артиллерийский обстрел города Купянска Россией произошел 24 августа около 16:00.
Россия обстреляла из артиллерии Купянск: есть жертвы
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Купянск. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще два пострадали.
По данным следствия, 24 августа около 16:00 российская армия произвела артиллерийский обстрел г. Купянск.
Кроме того, 35-летняя женщина получила взрывное ранение. А у 83-летней пострадавшей диагностировали острую стрессовую реакцию.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-