Россия обстреляла из артиллерии Купянск — есть погибшая и раненые
Россия обстреляла из артиллерии Купянск — есть погибшая и раненые

Харьковская областная прокуратура
Купянск
Войска РФ из артиллерии обстреляли город Купянск в Харьковской области 24 августа. В результате обстрела погибла 82-летняя женщина, еще два человека пострадали.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла город Купянск в Харьковской области, в результате чего погибла 82-летняя женщина и два человека получили ранения.
  • Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления в Купянске.
  • Артиллерийский обстрел города Купянска Россией произошел 24 августа около 16:00.

Россия обстреляла из артиллерии Купянск: есть жертвы

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Купянск. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще два пострадали.

По данным следствия, 24 августа около 16:00 российская армия произвела артиллерийский обстрел г. Купянск.

Погибла 82-летняя женщина, говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, 35-летняя женщина получила взрывное ранение. А у 83-летней пострадавшей диагностировали острую стрессовую реакцию.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

