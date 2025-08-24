Россия обстреляла из артиллерии Купянск — есть погибшая и раненые

Войска РФ из артиллерии обстреляли город Купянск в Харьковской области 24 августа. В результате обстрела погибла 82-летняя женщина, еще два человека пострадали.

Россия обстреляла из артиллерии Купянск: есть жертвы

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Купянск. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще два пострадали.

По данным следствия, 24 августа около 16:00 российская армия произвела артиллерийский обстрел г. Купянск.

Погибла 82-летняя женщина, говорится в сообщении прокуратуры. Поделиться

Кроме того, 35-летняя женщина получила взрывное ранение. А у 83-летней пострадавшей диагностировали острую стрессовую реакцию.