Авиация РФ сбросила КАБ на Купянск — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила КАБ на Купянск — есть пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Купянск
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Купянск оказался под плотным вражеским обстрелом. Пострадали четыре человека, под завалами могут быть еще трое.

Главные тезисы

  • Пострадавшие в результате бомбардировки Купянска Россией: четверо человек получили ранения, под завалами могут находиться еще трое.
  • Регулярные обстрелы Россией приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры в Купянске.
  • Олег Синегубов сообщает о плотном обстреле Купянска со стороны России и возможных жертвах в результате авиабомбардировки.

Россия бомбила Купянск: есть пострадавшие

Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Купянск под плотными вражескими обстрелами.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

По его данным, около 18:20 кафиры ударили КАБом по частному дому.

В результате обстрела пострадали четыре человека: 25-летняя женщина, 26-летний мужчина, 52-летняя и 73-летняя женщины.

Предварительно под завалами могут находиться еще три человека, — добавил он.

‚С начала полномасштабного вторжения России в Украину Купянск подвергается регулярным обстрелам, приводящим к многочисленным жертвам среди гражданского населения и значительным разрушениям инфраструктуры.

Обстрелы города происходят с разной интенсивностью. К примеру, 11 апреля российские террористы сбросили авиабомбы на Купянск Харьковской области. В результате обстрела были ранены, а также повреждено лечебное учреждение.

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