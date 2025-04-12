Авиация РФ сбросила КАБ на Купянск — есть пострадавшие

Купянск оказался под плотным вражеским обстрелом. Пострадали четыре человека, под завалами могут быть еще трое.

Россия бомбила Купянск: есть пострадавшие

Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Купянск под плотными вражескими обстрелами. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

По его данным, около 18:20 кафиры ударили КАБом по частному дому.

В результате обстрела пострадали четыре человека: 25-летняя женщина, 26-летний мужчина, 52-летняя и 73-летняя женщины.

Предварительно под завалами могут находиться еще три человека, — добавил он.

‚С начала полномасштабного вторжения России в Украину Купянск подвергается регулярным обстрелам, приводящим к многочисленным жертвам среди гражданского населения и значительным разрушениям инфраструктуры.