Авиация РФ сбросила КАБ на Купянск — есть пострадавшие

Купянск оказался под плотным вражеским обстрелом. Пострадали четыре человека, под завалами могут быть еще трое.
Главные тезисы
- Пострадавшие в результате бомбардировки Купянска Россией: четверо человек получили ранения, под завалами могут находиться еще трое.
- Регулярные обстрелы Россией приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры в Купянске.
- Олег Синегубов сообщает о плотном обстреле Купянска со стороны России и возможных жертвах в результате авиабомбардировки.
Россия бомбила Купянск: есть пострадавшие
Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его данным, около 18:20 кафиры ударили КАБом по частному дому.
В результате обстрела пострадали четыре человека: 25-летняя женщина, 26-летний мужчина, 52-летняя и 73-летняя женщины.
Предварительно под завалами могут находиться еще три человека, — добавил он.
‚С начала полномасштабного вторжения России в Украину Купянск подвергается регулярным обстрелам, приводящим к многочисленным жертвам среди гражданского населения и значительным разрушениям инфраструктуры.
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