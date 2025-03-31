Россия обстреляла Купянск из артиллерии — есть раненые

Российские войска днем 31 марта нанесли артиллерийский удар по Купянску. В результате обстрела есть пострадавшие.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали Купянск артиллерией, что привело к раненым среди мирных жителей.
- Использование реактивной системы залпового огня в городе привело к пострадавшим, включая мужчину 63 лет и женщину 35 лет.
- В результате обстрела в городе были повреждены частный дом и хозяйственное здание, а также пострадали другие жители.
Россия обстреляла Купянск из РСЗО
Враг совершил ракетный удар по Купянску, используя реактивную систему залпового огня.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Напомним, что 30 марта российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по центру Купянска Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие.
Кроме того, 29 марта вечером российские оккупанты тоже обстреляли Купянск. В результате ударов загорелся частный дом и хозяйственное здание на площади 70 квадратных метров. Ранены были по меньшей мере 54-летняя женщина и 55-летний мужчина.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-