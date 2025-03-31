Россия обстреляла Купянск из артиллерии — есть раненые

Враг совершил ракетный удар по Купянску, используя реактивную систему залпового огня.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, что 30 марта российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по центру Купянска Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие.

Кроме того, 29 марта вечером российские оккупанты тоже обстреляли Купянск. В результате ударов загорелся частный дом и хозяйственное здание на площади 70 квадратных метров. Ранены были по меньшей мере 54-летняя женщина и 55-летний мужчина.