Росія обстріляла Куп'янськ з артилерії — є поранені

Російські війська вдень 31 березня завдали артилерійського удару по Куп'янську. Внаслідок обстрілу є постраждалі.
Головні тези:
- Російські війська вдень 31 березня атакували Куп'янськ артилерією, що призвело до постраждалих серед мирних мешканців.
- За даними голови Харківської ОВА, було застосовано реактивну систему залпового вогню у місті.
- Попередньо відомо, що в результаті обстрілу поранення отримали чоловік 63 років та жінка 35 років.
Росія обстріляла Куп'янськ з РСЗВ
Ворог здійснив ракетний удар по Куп'янську, використовуючи реактивну систему залпового вогню.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, що 30 березня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по центру Куп'янська Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі.
Крім того, 29 березня ввечері російські окупанти теж обстріляли Куп'янськ. Унаслідок ударів загорівся приватний будинок і господарська будівля на площі 70 метрів квадратних. Поранено було щонайменше 54-річну жінку та 55-річного чоловіка.
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