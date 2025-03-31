Росія обстріляла Куп'янськ з артилерії — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла Куп'янськ з артилерії — є поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Куп'янськ
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Російські війська вдень 31 березня завдали артилерійського удару по Куп'янську. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Головні тези:

  • Російські війська вдень 31 березня атакували Куп'янськ артилерією, що призвело до постраждалих серед мирних мешканців.
  • За даними голови Харківської ОВА, було застосовано реактивну систему залпового вогню у місті.
  • Попередньо відомо, що в результаті обстрілу поранення отримали чоловік 63 років та жінка 35 років.

Росія обстріляла Куп'янськ з РСЗВ

Ворог здійснив ракетний удар по Куп'янську, використовуючи реактивну систему залпового вогню.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, поранення різного ступеня важкості отримали двоє людей: 63-річний чоловік та 35-річна жінка.

Нагадаємо, що 30 березня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по центру Куп'янська Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Крім того, 29 березня ввечері російські окупанти теж обстріляли Куп'янськ. Унаслідок ударів загорівся приватний будинок і господарська будівля на площі 70 метрів квадратних. Поранено було щонайменше 54-річну жінку та 55-річного чоловіка.

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