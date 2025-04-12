Авіація РФ скинула КАБ на Куп'янськ — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула КАБ на Куп'янськ — є постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Куп'янськ

Куп’янськ опинився під щільним ворожим обстрілом. Постраждали четверо людей, під завалами можуть бути ще троє.

Головні тези:

  • Місто Куп'янськ опинилося під щільним обстрілом з боку Росії.
  • Четверо людей отримали травми в результаті авіабомбардування, можливі пошукові операції під завалами.

Росія бомбила Куп’янськ: є постраждалі

Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Куп’янськ під щільними ворожим обстрілом.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

За його даними, близько 18:20 окупанти вдарили КАБом по приватному будинку.

Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей: 25-річна жінка, 26-річний чоловік, 52-річна та 73-річна жінки.

Попередньо, під завалами можуть знаходитися ще троє людей, — додав він.

​З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Куп'янськ зазнає регулярних обстрілів, що призводять до численних жертв серед цивільного населення та значних руйнувань інфраструктури.

Обстріли міста відбуваються з різною інтенсивністю. До прикладу вчора, 11 квітня, російські терористи скинули авіабомби на Куп'янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу були поранені, а також пошкоджено лікувальний заклад.

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