Авіація РФ скинула КАБ на Куп'янськ — є постраждалі

Куп’янськ опинився під щільним ворожим обстрілом. Постраждали четверо людей, під завалами можуть бути ще троє.

Росія бомбила Куп’янськ: є постраждалі

Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Куп’янськ під щільними ворожим обстрілом. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

За його даними, близько 18:20 окупанти вдарили КАБом по приватному будинку.

Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей: 25-річна жінка, 26-річний чоловік, 52-річна та 73-річна жінки.

Попередньо, під завалами можуть знаходитися ще троє людей, — додав він.

​З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Куп'янськ зазнає регулярних обстрілів, що призводять до численних жертв серед цивільного населення та значних руйнувань інфраструктури.