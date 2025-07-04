Российские оккупанты обстреляли Купянск — есть погибшие и раненые

Российские войска днем 4 июля ударили по центральной части Купянска Харьковской области. Сообщается о погибших и раненых.

Россия обстреляла Купянск: есть жертвы

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг нанес удар по гражданским жителям Купянска. Российский снаряд попал в центральную часть города, возле магазина. К сожалению, погибла 55-летняя женщина. Поделиться

По его словам, еще два человека получили взрывные ранения — 56-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Глава Харьковской ОВ подчеркнул, что пострадавших госпитализировали, медики стабилизируют их состояние.

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Харьковскую область, применяя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.

Так, в ночь на 30 июня враг атаковал целых два района области — Харьковский и Чугуевский. Поделиться

В результате атак вспыхнули пожары, горели здания и были пострадавшие люди.