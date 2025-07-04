Российские оккупанты обстреляли Купянск — есть погибшие и раненые

Российские войска днем 4 июля ударили по центральной части Купянска Харьковской области. Сообщается о погибших и раненых.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали Купянск, приведя к погибшей женщине и двум раненым, вызвавшим обострение ситуации в Харьковской области.
- Глава Харьковской ОВА подтвердил факт обстрела гражданских жителей и помощь пострадавшим со стороны медицинских работников.
Россия обстреляла Купянск: есть жертвы
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, еще два человека получили взрывные ранения — 56-летний мужчина и 61-летняя женщина.
Глава Харьковской ОВ подчеркнул, что пострадавших госпитализировали, медики стабилизируют их состояние.
Отметим, что россияне регулярно обстреливают Харьковскую область, применяя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.
В результате атак вспыхнули пожары, горели здания и были пострадавшие люди.
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