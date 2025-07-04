Російські окупанти обстріляли Куп'янськ — є загибла і поранені

Російські війська вдень 4 липня ударили по центральній частині Куп'янська Харківської області. Повідомляється про загиблу та поранених.
Головні тези:
- Куп'янськ потерпів обстріл від російських окупантів: загинула 55-річна жінка, поранено двоє людей.
- Голова Харківської ОВА підтвердив обстріл цивільних жителів та госпіталізацію поранених медичними працівниками.
Росія обстріляла Куп’янськ: є жертви
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ще двоє людей зазнали вибухових поранень — 56-річний чоловік і 61-річна жінка.
Голова Харківської ОВА підкреслив, що постраждалих госпіталізували, медики стабілізують їх стан.
Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харківську область, застосовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.
Унаслідок атак спалахнули пожежі, горіли будівлі та були постраждалі люди.
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