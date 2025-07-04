Російські окупанти обстріляли Куп'янськ — є загибла і поранені

Російські війська вдень 4 липня ударили по центральній частині Куп'янська Харківської області. Повідомляється про загиблу та поранених.

Росія обстріляла Куп’янськ: є жертви

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав удару по цивільних жителях Куп’янська. Російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину. На жаль, загинула 55-річна жінка. Поширити

За його словами, ще двоє людей зазнали вибухових поранень — 56-річний чоловік і 61-річна жінка.

Голова Харківської ОВА підкреслив, що постраждалих госпіталізували, медики стабілізують їх стан.

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харківську область, застосовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.

Так, у ніч на 30 червня ворог атакував цілих два райони області — Харківський і Чугуївський. Поширити

Унаслідок атак спалахнули пожежі, горіли будівлі та були постраждалі люди.