Російські окупанти обстріляли Куп'янськ — є загибла і поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти обстріляли Куп'янськ — є загибла і поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Куп'янськ

Російські війська вдень 4 липня ударили по центральній частині Куп'янська Харківської області. Повідомляється про загиблу та поранених.

Головні тези:

  • Куп'янськ потерпів обстріл від російських окупантів: загинула 55-річна жінка, поранено двоє людей.
  • Голова Харківської ОВА підтвердив обстріл цивільних жителів та госпіталізацію поранених медичними працівниками.

Росія обстріляла Куп’янськ: є жертви

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав удару по цивільних жителях Куп’янська. Російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину. На жаль, загинула 55-річна жінка.

За його словами, ще двоє людей зазнали вибухових поранень — 56-річний чоловік і 61-річна жінка.

Голова Харківської ОВА підкреслив, що постраждалих госпіталізували, медики стабілізують їх стан.

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харківську область, застосовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.

Так, у ніч на 30 червня ворог атакував цілих два райони області — Харківський і Чугуївський.

Унаслідок атак спалахнули пожежі, горіли будівлі та були постраждалі люди.

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