Оккупанты под Купянском сбросили взрывчатку с БпЛА на гражданское авто — есть погибшие
Украина
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
дрон
Читати українською

Российская террористическая армия 14 августа атаковала дроном гражданское авто на трассе вблизи Купянска, в результате чего погибли два человека.

Главные тезисы

  • Атака российской террористической армии с применением дрона на гражданское авто под Купянском привела к гибели двух человек и ранению третьего.
  • Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил инцидент и сообщил о предоставлении пострадавшим медицинской помощи.

Оккупанты убили сбросом с дрона два человека под Купянском

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг атаковал гражданское авто на трассе вблизи Купянска. В результате удара российского БПЛА погибли два человека — 69-летние мужчина и женщина.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

Кроме того, пострадала 76-летняя женщина — она получила взрывные ранения.

Пострадавшую госпитализировали, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

