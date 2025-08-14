Оккупанты под Купянском сбросили взрывчатку с БпЛА на гражданское авто — есть погибшие

Российская террористическая армия 14 августа атаковала дроном гражданское авто на трассе вблизи Купянска, в результате чего погибли два человека.
Оккупанты убили сбросом с дрона два человека под Купянском
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Кроме того, пострадала 76-летняя женщина — она получила взрывные ранения.
Пострадавшую госпитализировали, медики оказывают ей всю необходимую помощь.
