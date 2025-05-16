Россия атаковала Купянск — есть погибшая и раненые

По меньшей мере, один человек погиб и еще четверо были ранены в результате российской атаки FPV-дроном на Купянск Харьковской области.
Главные тезисы
- Глава Харьковской ОВ подтвердил факт атаки и сообщил о госпитализации пострадавших.
- Киев также попал под удар российских оккупантов.
Россия продолжает убивать мирных украинцев
О ситуации в области рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По словам последнего, российские захватчики совершили очередную атаку на Купянск около 8:00 утра.
Он также официально подтвердил, что трое пострадавших госпитализированы.
Как отметил Олег Синегубов, под новый удар российских оккупантов попали работники местной коммунальной службы.
Кроме того, указано, что враг повредил служебный автомобиль предприятия по благоустройству.
Утром 16 мая в Киеве работали силы ПВО во время объявленной воздушной тревоги из-за атаки российских ударных дронов.
Впоследствии местные власти заявили о пожаре в столице и падении обломков на территории котельной. Это произошло в Святошинском районе.
Также сообщается о повреждении окон и автомобилей в жилом квартале.
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