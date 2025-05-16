Росія атакувала Куп’янськ — є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Куп’янськ — є загибла та поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
ДСНС

Щонайменше одна людина загинула та ще четверо були поранені внаслідок російської атаки FPV-дроном на Куп’янськ Харківської області.

Головні тези:

  • Глава Харківської ОВА підтвердив факт атаки й повідомив про госпіталізацію постраждалих.
  • Київ також потрапив під удар російських окупантів.

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Про ситуацію в області розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами останнього, російські загарбники здійснили чергову атаку на Куп’янськ близько 8:00 ранку.

55-річна жінка загинула. Ще четверо чоловіків — 58, 49, 40 і 53 років — отримали поранення.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Глава Харківської ОВА

Він також офіційно підтвердив, що троє постраждалих госпіталізовані.

Як зазначив Олег Синєгубов, під новий удар російських окупантів потрапили працівники місцевої комунальної служби.

Окрім того, вказано, що ворог пошкодив службовий автомобіль підприємства з благоустрою.

Вранці 16 травня у Києві працювали сили ППО під час оголошеної повітряної тривоги через атаку російських ударних дронів.

Згодом місцева влада заявила про пожежу у столиці та падіння уламків на території котельні. Це сталося Святошинському районі.

Також повідомляються про пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі.

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