Окупанти під Куп'янськом скинули вибухівку з БпЛА на цивільне авто — є загиблі

Російська терористична армія 14 серпня атакувала дроном цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська, унаслідок чого загинули дві людини.
Головні тези:
- Російська терористична армія атакувала дроном цивільне авто під Куп'янськом.
- Унаслідок атаки загинули 69-річний чоловік і жінка, а також постраждала 76-річна жінка.
- Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА, підтвердив інцидент та надання потерпілим медичної допомоги.
Окупанти вбили скидом з дрона дві людини під Куп’янськом
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Крім того, постраждала 76-річна жінка — вона зазнала вибухових поранень.
Постраждалу госпіталізували, медики надають їй усю необхідну допомогу.
