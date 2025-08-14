Окупанти під Куп'янськом скинули вибухівку з БпЛА на цивільне авто — є загиблі
Україна
Окупанти під Куп'янськом скинули вибухівку з БпЛА на цивільне авто — є загиблі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
дрон

Російська терористична армія 14 серпня атакувала дроном цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська, унаслідок чого загинули дві людини.

Головні тези:

  • Російська терористична армія атакувала дроном цивільне авто під Куп'янськом.
  • Унаслідок атаки загинули 69-річний чоловік і жінка, а також постраждала 76-річна жінка.
  • Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА, підтвердив інцидент та надання потерпілим медичної допомоги.

Окупанти вбили скидом з дрона дві людини під Куп’янськом

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог атакував цивільне авто на трасі поблизу Куп'янська. Внаслідок удару російського БПЛА загинули двоє людей — 69-річні чоловік і жінка.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

Крім того, постраждала 76-річна жінка — вона зазнала вибухових поранень.

Постраждалу госпіталізували, медики надають їй усю необхідну допомогу.

