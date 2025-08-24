Росія обстріляла з артилерії Куп'янськ — є загибла і поранені

Війська РФ із артилерії обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині 24 cерпня. Внаслідок обстрілу загинула 82-річна жінка, ще двоє людей постраждали.
Головні тези:
- Війська РФ обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині, при цьому загинула 82-річна жінка.
- Двоє осіб отримали поранення в результаті артилерійського обстрілу Росією.
- Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину в Куп'янську.
Росія обстріляла з артилерії Куп'янськ: є жертви
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Куп’янськ. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще дві постраждали.
За даними слідства, 24 серпня близько 16:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Куп’янськ.
Крім того, 35-річна жінка отримала вибухове поранення. А у 83-річної постраждалої діагностували гостру стресову реакцію.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
