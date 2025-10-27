У ЗСУ описали нову тактику окупантів РФ для захоплення Степногірська

Російські окупаційні війська активно проводять інфільтраційні дії на південному напрямку, намагаючись проникнути до Степногірська з боку Степового та Кам’янського, аби закріпитися в підвалах багатоповерхових будинків і утримати позиції, звідки їх буде складно вибити.

Армія РФ намагається захопити Степногірськ

Про це заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин.

Ворог постійно намагається здійснити інфільтраційні дії, його мета — прорватись у Степногірськ, в південному кварталі якого є багатоповерхова забудова та підвали, тому мета ворога — засісти в цих підвалах, закріпитися, звідки його важко буде вибити. Проводить не лише штурмові дії, а намагається підійти з двох боків: зі сходу з боку Степового, і із заходу, з боку Кам'янського, Плавнів, Приморського. Поширити

За словами Волошина, під час таких спроб інфільтрації відбуваються стрілецькі бої, адже Сили оборони України проводять пошуково-ударні дії для виявлення і знищення диверсійних груп.

Успіху з такою тактикою у Степногірську ворог не має.

Також речник поінформував, що протягом минулої доби російські загарбники дев’ять разів штурмували позиції українських захисників на півдні. Двічі окупанти намагалися просунутися біля Антонівського автомобільного мосту, ще двічі — на Гуляйпільському напрямку, атакуючи позиції Сил оборони України в районі Малинівки.

Біля Оріхова, поблизу Новоандріївки, противник під час штурму застосував шість мотоциклів — це був масовий мотоциклетний штурм. Ворог намагався прорвати нашу оборону, бій тривав понад півтори години. Владислав Волошин Речник Сил оборони "Півдня"

Крім того, він додав, що протягом минулого тижня Сили оборони України не втратили жодного кілометра позицій. Ворог не має успіху в просуванні вглиб населених пунктів, попри спроби провести масований механізований штурм із використанням бронетехніки та танків.