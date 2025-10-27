У ВСУ описали новую тактику оккупантов РФ для захвата Степногорска

Российские оккупационные войска активно проводят инфильтрационные действия на южном направлении, пытаясь проникнуть в Степногорск со стороны Степного и Каменского, чтобы закрепиться в подвалах многоэтажных домов и удержать позиции, откуда их будет сложно выбить.

Армия РФ пытается захватить Степногорск

Об этом заявил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин.

Враг постоянно пытается совершить инфильтрационные действия, его цель — прорваться в Степногорск, в южном квартале которого многоэтажная застройка и подвалы, поэтому цель врага — засесть в этих подвалах, закрепиться, откуда его трудно будет выбить. Проводит не только штурмовые действия, но и пытается подойти с двух сторон: с востока со стороны Степного, и с запада, со стороны Каменской, Плавной, Приморской. Поделиться

По словам Волошина, в ходе таких попыток инфильтрации проходят стрелковые бои, ведь Силы обороны Украины проводят поисково-ударные действия для выявления и уничтожения диверсионных групп.

Удачи с такой тактикой в Степногорске враг не имеет.

Также спикер проинформировал, что за прошедшие сутки российские захватчики девять раз штурмовали позиции украинских защитников на юге. Дважды кафиры пытались продвинуться возле Антоновского автомобильного моста, еще дважды — на Гуляйпольском направлении, атакуя позиции Сил обороны Украины в районе Малиновки.

Возле Орехова, близ Новоандреевки, противник во время штурма применил шесть мотоциклов — это был массовый мотоциклетный штурм. Враг пытался прорвать нашу оборону, бой длился более полутора часов. Владислав Волошин Спикер Сил обороны "Юга"

Кроме того, он добавил, что на прошлой неделе Силы обороны Украины не потеряли ни одного километра позиций. Враг не имеет успеха в продвижении вглубь населенных пунктов, несмотря на попытки провести массированный механизированный штурм с использованием бронетехники и танков.