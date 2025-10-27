У ВСУ описали новую тактику оккупантов РФ для захвата Степногорска
У ВСУ описали новую тактику оккупантов РФ для захвата Степногорска

оккупанты
Российские оккупационные войска активно проводят инфильтрационные действия на южном направлении, пытаясь проникнуть в Степногорск со стороны Степного и Каменского, чтобы закрепиться в подвалах многоэтажных домов и удержать позиции, откуда их будет сложно выбить.

Главные тезисы

  • Российские оккупационные войска пытаются захватить Степногорск проведением инфильтрационных действий с разных сторон.
  • Целью врага является закрепление в подвалах многоэтажных домов для удержания трудностей в случае контратаки.
  • Силы обороны Украины активно противостоят новой тактике оккупантов, проводя поисково-ударные операции для выявления и уничтожения диверсионных групп.

Армия РФ пытается захватить Степногорск

Об этом заявил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин.

Враг постоянно пытается совершить инфильтрационные действия, его цель — прорваться в Степногорск, в южном квартале которого многоэтажная застройка и подвалы, поэтому цель врага — засесть в этих подвалах, закрепиться, откуда его трудно будет выбить. Проводит не только штурмовые действия, но и пытается подойти с двух сторон: с востока со стороны Степного, и с запада, со стороны Каменской, Плавной, Приморской.

По словам Волошина, в ходе таких попыток инфильтрации проходят стрелковые бои, ведь Силы обороны Украины проводят поисково-ударные действия для выявления и уничтожения диверсионных групп.

Удачи с такой тактикой в Степногорске враг не имеет.

Также спикер проинформировал, что за прошедшие сутки российские захватчики девять раз штурмовали позиции украинских защитников на юге. Дважды кафиры пытались продвинуться возле Антоновского автомобильного моста, еще дважды — на Гуляйпольском направлении, атакуя позиции Сил обороны Украины в районе Малиновки.

Возле Орехова, близ Новоандреевки, противник во время штурма применил шесть мотоциклов — это был массовый мотоциклетный штурм. Враг пытался прорвать нашу оборону, бой длился более полутора часов.

Кроме того, он добавил, что на прошлой неделе Силы обороны Украины не потеряли ни одного километра позиций. Враг не имеет успеха в продвижении вглубь населенных пунктов, несмотря на попытки провести массированный механизированный штурм с использованием бронетехники и танков.

Единственное — противник фактически уничтожил несколько наших позиций, нанося по ним удары корректируемыми авиационными бомбами и применяя артиллерию. Позиция уничтожается "в ноль" и сжигается, разрушается укрытие, тогда нам приходится отходить на фланг, занимать новую позицию, ждать, пока враг выйдет на нее, и только потом уничтожать его.

