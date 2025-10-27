У ВСУ описали новую тактику оккупантов РФ для захвата Степногорска

Российские оккупационные войска активно проводят инфильтрационные действия на южном направлении, пытаясь проникнуть в Степногорск со стороны Степного и Каменского, чтобы закрепиться в подвалах многоэтажных домов и удержать позиции, откуда их будет сложно выбить.
Главные тезисы
- Российские оккупационные войска пытаются захватить Степногорск проведением инфильтрационных действий с разных сторон.
- Целью врага является закрепление в подвалах многоэтажных домов для удержания трудностей в случае контратаки.
- Силы обороны Украины активно противостоят новой тактике оккупантов, проводя поисково-ударные операции для выявления и уничтожения диверсионных групп.
Армия РФ пытается захватить Степногорск
Об этом заявил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин.
По словам Волошина, в ходе таких попыток инфильтрации проходят стрелковые бои, ведь Силы обороны Украины проводят поисково-ударные действия для выявления и уничтожения диверсионных групп.
Удачи с такой тактикой в Степногорске враг не имеет.
Также спикер проинформировал, что за прошедшие сутки российские захватчики девять раз штурмовали позиции украинских защитников на юге. Дважды кафиры пытались продвинуться возле Антоновского автомобильного моста, еще дважды — на Гуляйпольском направлении, атакуя позиции Сил обороны Украины в районе Малиновки.
Кроме того, он добавил, что на прошлой неделе Силы обороны Украины не потеряли ни одного километра позиций. Враг не имеет успеха в продвижении вглубь населенных пунктов, несмотря на попытки провести массированный механизированный штурм с использованием бронетехники и танков.
