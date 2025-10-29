Ситуация на фронте обострилась — ВСУ отразили 122 штурма армии РФ

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 122.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 122 боевых столкновения позиций ВСУ и армии РФ на разных направлениях фронта.
- Украинские защитники успешно отбили атаки в различных населенных пунктах, включая Курское, Южно-Слобожанское и Покровское.
- Противник нанес авиационные удары и совершил обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 29 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, одно из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении наши защитники отразили семь наступательных действий противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Глушковка и Богуславка. Еще одно боевое столкновение продолжается.
На Лиманском направлении сегодня агрессор 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка. В настоящее время три боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении наши защитники отразили три из пяти вражеских попыток продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка. Бои продолжаются.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские атаки вблизи Ступочек и в направлении Веролюбовки.
На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Константиновки, Предтечино, Щербиновки, Плещеевки, Берестки, Русиного Яра, Софиевки. Силы обороны успешно отразили 12 вражеских атак, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
В Покровском направлении сегодня враг 36 раз атаковал позиции наших защитников. До сих пор идет одно боевое столкновение.
На Александровском направлении наши защитники отразили 16 атак врага. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационный удар по населенному пункту Покровское.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населённого пункта Зеленый Гай. Авиаудары получили населенные пункты Нечаевка и Малиновка.
На Ореховском направлении с начала суток враг совершил четыре наступательных действия вблизи Степного, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста. Авиация врага ударила в районе населенного пункта Ольговка.
