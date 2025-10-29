Ситуация на фронте обострилась — ВСУ отразили 122 штурма армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 29.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, одно из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении наши защитники отразили семь наступательных действий противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Глушковка и Богуславка. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка. В настоящее время три боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отразили три из пяти вражеских попыток продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка. Бои продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские атаки вблизи Ступочек и в направлении Веролюбовки.