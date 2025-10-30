ВСУ отразили 70 штурмов армии РФ на 11 направлениях с начала суток
ВСУ отразили 70 штурмов армии РФ на 11 направлениях с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала этих суток произошло 70 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала суток украинские войска отразили 70 штурмов армии РФ на 11 направлениях, в том числе на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском и других.
  • Общее количество боевых столкновений достигло 70, включая авиаудары, обстрелы и штурмовые действия противника.
  • На различных направлениях, таких как Купянском, Лиманском, Славянском, Краматорском, Константиновском и других, украинские воины успешно отражали атаки вражеских сил.

Актуальная ситуация на фронте 30 октября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошла одна атака вражеских войск. Кроме того, враг нанес десять авиаударов, сбросив 22 управляемых авиабомба, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи Фиголовки и в сторону Колодезного.

  • На Купянском направлении украинские воины отразили четыре атаки кафиров, еще три боестолкновения продолжаются. Враг пытается прорваться в районе Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинских подразделений вблизи Нововодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр, два боестолкновения продолжаются.

  • Пять раз оккупанты пытались идти вперед на Славянском направлении, агрессор атаковал в районах Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

  • На Краматорском направлении агрессор однажды шел вперед в сторону Ступочек, был остановлен нашими воинами.

  • На Константиновском направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается. Авиация противника нанесла удар по Константиновке.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецкое, Родинское, Новоэкономическое, Чунишино, Покровск, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка.

  • На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Вербовое, Степное, Новогригоровка и Нововасиловское. Силы обороны отразили шесть вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются.

  • На Ореховском направлении наши воины отразили штурмовое действие захватчиков в районе Лобкового.

