ВСУ отразили 70 штурмов армии РФ на 11 направлениях с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 30.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошла одна атака вражеских войск. Кроме того, враг нанес десять авиаударов, сбросив 22 управляемых авиабомба, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи Фиголовки и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении украинские воины отразили четыре атаки кафиров, еще три боестолкновения продолжаются. Враг пытается прорваться в районе Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинских подразделений вблизи Нововодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр, два боестолкновения продолжаются.

Пять раз оккупанты пытались идти вперед на Славянском направлении, агрессор атаковал в районах Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении агрессор однажды шел вперед в сторону Ступочек, был остановлен нашими воинами.