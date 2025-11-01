Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 80 штурмов армии РФ на 11 направлениях
Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 80 штурмов армии РФ на 11 направлениях

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 81.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы отразили более 80 штурмов армии РФ на 11 направлениях.
  • Происходят боевые столкновения на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Лиманском, Славянском, Константиновском, Покровском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 1 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил девять управляемых авиабомб, а также совершил 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня. Наши защитники провели успешные поисково-ударные действия, заняли позиции, на отдельных участках продвинулись около 200 метров.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал укрепление наших защитников в районах Волчанска, Каменки и в направлении Колодезного и Двуречанского.

  • На Лиманском направлении сегодня агрессор четырежды атаковал в районах населенных пунктов Коровой Яр, Заречное, Ставки. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

  • На Славянском направлении наши защитники отразили три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток. Силы обороны уже отразили десять вражеских атак, еще одна атака продолжается.

  • В Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников. До сих пор бои продолжаются в семи локациях. Силы обороны эффективно проводят контрдиверсионные мероприятия в районе населенного пункта Покровска, потери врага уточняются.

  • На Александровском направлении наши защитники отбили 12 атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январь, Терново, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Рыбное и в сторону Даниловки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Новониколаевка. Авиаудары получили населенные пункты Гуляйполе, Нечаевка и Малиновка.

  • На Ореховском направлении наши воины отразили одну атаку врага вблизи Щербаков, вблизи Каменского продолжается еще одно боевое столкновение.

  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили один вражеский штурму в направлении Антоновского моста. Населенный пункт Ольговка потерпел авиационный удар.

