Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 80 штурмов армии РФ на 11 направлениях

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил девять управляемых авиабомб, а также совершил 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня. Наши защитники провели успешные поисково-ударные действия, заняли позиции, на отдельных участках продвинулись около 200 метров.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал укрепление наших защитников в районах Волчанска, Каменки и в направлении Колодезного и Двуречанского.

На Лиманском направлении сегодня агрессор четырежды атаковал в районах населенных пунктов Коровой Яр, Заречное, Ставки. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении наши защитники отразили три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.