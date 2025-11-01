Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 80 штурмів армії РФ на 11 напрямках

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 81.
Головні тези:
- З початку доби ЗСУ відбили понад 80 штурмів армії РФ на 11 напрямках.
- Було чотири бойові зіткнення на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, а також атаки в районах Вовчанська, Кам’янки, Костянтинівки тощо.
- ЗСУ провели успішні пошуково-ударні дії, просунулись близько 200 метрів у деяких ділянках та відбили численні атаки ворога.
Актуальна ситуація на фронті 1 листопада
Оперативна інформація станом на 16:00 01.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню. Наші оборонці провели успішні пошуково-ударні дії, зайняли позиції, на окремих ділянках просунулись близько 200 метрів.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував укріплення наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор чотири рази атакував у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки. Наразі тривають два бойові зіткнення.
На Слов’янському напрямку наші захисники відбили три спроби противника просунутись уперед у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.
На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток. Сили оборони вже відбили десять ворожих атак, ще одна атака триває.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників. Дотепер бої тривають у семи локаціях. Сили оборони ефективно проводять контрдиверсійні заходи в районі населеного пункту Покровськ, втрати ворога уточнюються.
На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 12 атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Рибне та в бік Данилівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Новомиколаївка. Авіаударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Нечаївка та Малинівка.
На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога поблизу Щербаків, поблизу Кам’янського триває ще одне бойове зіткнення.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурму в напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Ольгівка зазнав авіаційного удару.
