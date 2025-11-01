Ситуація на фронті — ЗСУ відбили понад 80 штурмів армії РФ на 11 напрямках

Оперативна інформація станом на 16:00 01.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню. Наші оборонці провели успішні пошуково-ударні дії, зайняли позиції, на окремих ділянках просунулись близько 200 метрів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував укріплення наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор чотири рази атакував у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки. Наразі тривають два бойові зіткнення.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили три спроби противника просунутись уперед у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.