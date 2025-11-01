Покровський і Олександрівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 22:00 01.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши три ракети, та 58 авіаційних ударів, застосувавши 106 керованих авіабомб. Зафіксовано 3 159 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 790 артилерійських обстрілів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили сім атак у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського. Ще два бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного. Два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку ворог здійснив п’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.