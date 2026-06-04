Формируем новый эшелон ПВО для еще двух областей Украины — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

Формируем новый эшелон ПВО для еще двух областей Украины — Сырский

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
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В ВСУ идет работа над формированием четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области Украины. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

Главные тезисы

  • Формирование четвертого эшелона ПВО в Украине призвано прикрывать еще две области от вражеских атак.
  • Украинские дроны-перехватчики активно участвуют в борьбе с воздушными угрозами, уничтожив более 3,5 тысяч вражеских БПЛА разных типов.

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По его словам, последствия ежедневных воздушных ударов РФ по территории Украины были бы значительно тяжелее, если бы не системная работа Вооруженных сил Украины по развитию "малой ПВО" и укреплению ее возможностей.

Сегодня большая часть обезвреженных российских "шахедов", "гераней" и других средств воздушного нападения — это результат работы наших БПЛА-перехватчиков.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Как отметил главнокомандующий, в мае украинские дроны-перехватчики в трех эшелонах противовоздушной обороны уничтожили более 3,5 тысяч вражеских БПЛА разных типов. За это время выросло не только количество сбитых беспилотников, но и эффективность работы "малой ПВО". Наивысшую результативность демонстрирует второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тысяч сбитых дронов только за май.

Мы наращиваем количество экипажей БПЛА-перехватчиков и продолжаем обучение персоналу. Продолжается работа по формированию четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области. Активно привлекаем и армейскую авиацию: в мае нашими вертолетами было уничтожено более 440 российских дронов разных типов. Вертолеты оборудуем современными средствами обнаружения и прицеливания, расширяем линейку средств поражения новым ракетным вооружением, которое уже демонстрирует отличные результаты.

В то же время, мы помним, что российский агрессор не стоит на месте. Враг постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. Агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции.

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