Формируем новый эшелон ПВО для еще двух областей Украины — Сырский

В ВСУ идет работа над формированием четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области Украины. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.
Главные тезисы
- Формирование четвертого эшелона ПВО в Украине призвано прикрывать еще две области от вражеских атак.
- Украинские дроны-перехватчики активно участвуют в борьбе с воздушными угрозами, уничтожив более 3,5 тысяч вражеских БПЛА разных типов.
ВСУ формируют 4-й эшелон ПВО для защиты еще двух областей Украины
По его словам, последствия ежедневных воздушных ударов РФ по территории Украины были бы значительно тяжелее, если бы не системная работа Вооруженных сил Украины по развитию "малой ПВО" и укреплению ее возможностей.
Как отметил главнокомандующий, в мае украинские дроны-перехватчики в трех эшелонах противовоздушной обороны уничтожили более 3,5 тысяч вражеских БПЛА разных типов. За это время выросло не только количество сбитых беспилотников, но и эффективность работы "малой ПВО". Наивысшую результативность демонстрирует второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тысяч сбитых дронов только за май.
В то же время, мы помним, что российский агрессор не стоит на месте. Враг постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. Агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции.
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