Формируем новый эшелон ПВО для еще двух областей Украины — Сырский

В ВСУ идет работа над формированием четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области Украины. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

ВСУ формируют 4-й эшелон ПВО для защиты еще двух областей Украины

По его словам, последствия ежедневных воздушных ударов РФ по территории Украины были бы значительно тяжелее, если бы не системная работа Вооруженных сил Украины по развитию "малой ПВО" и укреплению ее возможностей.

Сегодня большая часть обезвреженных российских "шахедов", "гераней" и других средств воздушного нападения — это результат работы наших БПЛА-перехватчиков. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Как отметил главнокомандующий, в мае украинские дроны-перехватчики в трех эшелонах противовоздушной обороны уничтожили более 3,5 тысяч вражеских БПЛА разных типов. За это время выросло не только количество сбитых беспилотников, но и эффективность работы "малой ПВО". Наивысшую результативность демонстрирует второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тысяч сбитых дронов только за май.

Мы наращиваем количество экипажей БПЛА-перехватчиков и продолжаем обучение персоналу. Продолжается работа по формированию четвертого эшелона ПВО, который будет прикрывать еще две области. Активно привлекаем и армейскую авиацию: в мае нашими вертолетами было уничтожено более 440 российских дронов разных типов. Вертолеты оборудуем современными средствами обнаружения и прицеливания, расширяем линейку средств поражения новым ракетным вооружением, которое уже демонстрирует отличные результаты. Поделиться