Формуємо новий ешелон ППО для ще двох областей України — Сирський

У ЗСУ триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області України. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

ЗСУ формують 4-ий ешелон ППО для захисту ще двох областей України

За його словами, наслідки щоденних повітряних ударів РФ по території України були б значно важчими, якби не системна робота Збройних сил України щодо розбудови "малої ППО" та зміцнення її спроможностей.

Сьогодні більша частина знешкоджених російських "шахедів", "гераней" та інших засобів повітряного нападу — це результат роботи наших БПЛА-перехоплювачів. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Як зазначив головнокомандувач, у травні українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах протиповітряної оборони знищили понад 3,5 тисячі ворожих БПЛА різних типів. За цей час зросла не лише кількість збитих безпілотників, а й ефективність роботи "малої ППО". Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають Сили безпілотних систем: понад 1,2 тисячі збитих дронів лише за травень.

Ми нарощуємо кількість екіпажів БПЛА-перехоплювачів і продовжуємо навчання персоналу. Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області. Активно залучаємо й армійську авіацію: у травні нашими гелікоптерами було знищено понад 440 російських дронів різних типів. Вертольоти обладнуємо сучасними засобами виявлення та прицілювання, розширюємо лінійку засобів ураження новим ракетним озброєнням, яке вже демонструє відмінні результати. Поширити