Формуємо новий ешелон ППО для ще двох областей України — Сирський

У ЗСУ триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області України. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.
Головні тези:
- Збройні сили України працюють над формуванням четвертого ешелону ППО для захисту ще двох областей від ворожих атак.
- У травні українські дрони-перехоплювачі знищили понад 3,5 тисячі ворожих БПЛА різних типів, підвищуючи ефективність боротьби з повітряними загрозами.
ЗСУ формують 4-ий ешелон ППО для захисту ще двох областей України
За його словами, наслідки щоденних повітряних ударів РФ по території України були б значно важчими, якби не системна робота Збройних сил України щодо розбудови "малої ППО" та зміцнення її спроможностей.
Як зазначив головнокомандувач, у травні українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах протиповітряної оборони знищили понад 3,5 тисячі ворожих БПЛА різних типів. За цей час зросла не лише кількість збитих безпілотників, а й ефективність роботи "малої ППО". Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають Сили безпілотних систем: понад 1,2 тисячі збитих дронів лише за травень.
Водночас ми пам’ятаємо, що російський агресор не стоїть на місці. Ворог постійно змінює тактику застосування БПЛА, збільшує їхню кількість і покращує якість. Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції.
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