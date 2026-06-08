Сили оборони України деокупували понад 600 кв км у 2026 році — Сирський

Від початку року Сили оборони України звільнили від російських загарбників понад 600 квадратних кілометрів української землі.

Сирський заявив про успіхи ЗСУ у деокупації України

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Попри постійний тиск противника, Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу в його оперативній і стратегічній глибині. Саме такими є головні підсумки діяльності нашого війська у травні, які ми проаналізували під час щомісячної підсумкової наради. Олександр Сирський Головнокомандувач Збройних сил України, генерал

Як зазначив Сирський, ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Росіяни не припиняють спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Водночас, підкреслив головнокомандувач, Сили оборони продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 квадратних кілометрів на користь України. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі.

За даними Сирського, протягом місяця українські війська завдали тисячі результативних ударів по військових об’єктах РФ. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і, за підрахунками командування Сил безпілотних систем, знешкодили понад 30,5 тисяч російських військовослужбовців, а засоби Front та Middle продовжили системно знищувати російські штаби, арсенали.

Засоби Deep Strike протягом місяця уразили 111 ворожих об’єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію Росії.

Прямі та непрямі економічні збитки, завдані ворогу внаслідок операцій Deep Strike у травні, склали близько 1,058 млрд. доларів.

Уперше в межах єдиного задуму було реалізовано серію успішних ударів по об’єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. Це ще раз підтвердило спроможність Сил оборони завдавати відчутних втрат противнику далеко за лінією фронту. Поширити

Як зазначив Сирський, важливу роботу виконали сили та засоби протиповітряної оборони. У травні вони знищили понад 59 тисяч повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ударів РФ.

Водночас, підкреслив генерал, Україна й надалі потребує додаткових сучасних систем ППО та ракет до них, адже кожна перехоплена ціль — це врятовані життя.

Військово-морські сили протягом травня для забезпечення безпеки цивільного судноплавства в зоні бойових дій провели близько 1500 заходів, що дозволило забезпечити прохід 633-х суден до портів “Великої Одеси” та річки Дунай.