Сили оборони України за напрямком fpv-дронів переважають армію РФ — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України за напрямком fpv-дронів переважають армію РФ — Сирський

Головнокомандувач ЗС України
Сили оборони України за напрямком fpv-дронів переважають армію РФ — Сирський
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Сили оборони України за напрямком FPV-дронів переважають ворога у співвідношенні 1,5 до 1, і протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати.

Головні тези:

  • Сили оборони України за напрямком FPV-дронів переважають армію РФ у співвідношенні 1,5 до 1.
  • Використання безпілотних систем має ключове значення для досягнення технологічної переваги над російським агресором.

Україна переважає Росію за напрямком fpv-дронів

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Розвиток безпілотних систем має ключове значення для досягнення переваги над російським агресором. І сьогодні ми вже маємо підстави стверджувати, що в цьому змаганні технологій, інновацій та виробничих спроможностей Україна щонайменше не поступається противнику, а на окремих напрямках — випереджає його. За напрямком FPV-дронів Сили оборони України переважають ворога у співвідношенні 1,5 до 1, і протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на нашу користь.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України

За словами Сирського, в травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей ворога, що на 12,7% більше, ніж у квітні.

Зокрема, були знешкоджені близько 4 тисяч російських безпілотників типу Shahed, що на 27% перевищує показник попереднього місяця. Крім того, були уражені близько 10 тисяч позицій операторів російських безпілотних авіаційних комплексів.

Показовим є й інший результат: від початку 2026 року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж російська федерація залучила до своїх збройних сил за цей самий період.

Він додав, що під час щомісячної наради з питань розвитку безпілотних систем окремо проаналізували виконання програми ураження ворога на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike.

За цим напрямком маємо позитивну динаміку. Лише у травні Сили оборони здійснили майже 2 тисячі уражень засобами Middle Strike. Зокрема, уражено 414 ворожих штабів, пунктів управління, районів зосередження та інших важливих об’єктів противника.

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