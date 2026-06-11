Сили оборони України за напрямком fpv-дронів переважають армію РФ — Сирський

Сили оборони України за напрямком FPV-дронів переважають ворога у співвідношенні 1,5 до 1, і протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати.
Головні тези:
- Сили оборони України за напрямком FPV-дронів переважають армію РФ у співвідношенні 1,5 до 1.
- Використання безпілотних систем має ключове значення для досягнення технологічної переваги над російським агресором.
Україна переважає Росію за напрямком fpv-дронів
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
За словами Сирського, в травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей ворога, що на 12,7% більше, ніж у квітні.
Зокрема, були знешкоджені близько 4 тисяч російських безпілотників типу Shahed, що на 27% перевищує показник попереднього місяця. Крім того, були уражені близько 10 тисяч позицій операторів російських безпілотних авіаційних комплексів.
Він додав, що під час щомісячної наради з питань розвитку безпілотних систем окремо проаналізували виконання програми ураження ворога на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike.
За цим напрямком маємо позитивну динаміку. Лише у травні Сили оборони здійснили майже 2 тисячі уражень засобами Middle Strike. Зокрема, уражено 414 ворожих штабів, пунктів управління, районів зосередження та інших важливих об’єктів противника.
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