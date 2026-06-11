Сили оборони України за напрямком fpv-дронів переважають армію РФ — Сирський

Сили оборони України за напрямком FPV-дронів переважають ворога у співвідношенні 1,5 до 1, і протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати.

Україна переважає Росію за напрямком fpv-дронів

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Розвиток безпілотних систем має ключове значення для досягнення переваги над російським агресором. І сьогодні ми вже маємо підстави стверджувати, що в цьому змаганні технологій, інновацій та виробничих спроможностей Україна щонайменше не поступається противнику, а на окремих напрямках — випереджає його. За напрямком FPV-дронів Сили оборони України переважають ворога у співвідношенні 1,5 до 1, і протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на нашу користь. Олександр Сирський Головнокомандувач Збройних сил України

За словами Сирського, в травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей ворога, що на 12,7% більше, ніж у квітні.

Зокрема, були знешкоджені близько 4 тисяч російських безпілотників типу Shahed, що на 27% перевищує показник попереднього місяця. Крім того, були уражені близько 10 тисяч позицій операторів російських безпілотних авіаційних комплексів.

Показовим є й інший результат: від початку 2026 року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж російська федерація залучила до своїх збройних сил за цей самий період. Поширити

Він додав, що під час щомісячної наради з питань розвитку безпілотних систем окремо проаналізували виконання програми ураження ворога на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike.