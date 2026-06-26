Сырский назвал 4 актуальных задачи ВСУ в войне против РФ

Украинское командование стремится довести войну до той точки, когда военный потенциал России пройдет свой пик и начнет приходить в упадок. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В войне может наступить переломный момент — Cырский

Как отмечают журналисты, при общении с ними украинский генерал заметно опасался описывать текущую ситуацию в войне как переломный момент.

Я не могу прямо сказать, что война близится к переломному моменту. Мы надеемся, что наступит момент, когда враг мобилизует все свои силы, ресурсы и действия, после чего наступит истощение, и может наступить переломный момент. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Описывая задачи украинской армии на текущем этапе, Сырский назвал:

удерживать территорию, убивать больше россиян, чем Россия успевает их мобилизовать, душить российскую логистику ударами беспилотников, истощать экономику России ударами дальней дальности по нефтегазовому и военно-промышленному комплексу.

По словам главкома, текущее окно преимущества Украины у войны может оказаться коротким. Любой неожиданный прорыв в инновациях может кардинально изменить ход войны.

Война — это постоянное соревнование, соревнование между технологиями, экономиками и ресурсами, а также противостояние между армиями. Это соревнование происходит в форме гонки, чтобы не отставать от новых видов вооружения, для которых затем разрабатывается контроружие. Жизненно важно не терять своего преимущества ни в одной из этих областей. Поделиться

Вместе с тем Сырский констатировал, что российское командование не отказалось от своих планов по захвату украинских территорий. Просто россияне корректируют сроки достижения этих целей.