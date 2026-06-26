Сырский назвал 4 актуальных задачи ВСУ в войне против РФ

Украинское командование стремится довести войну до той точки, когда военный потенциал России пройдет свой пик и начнет приходить в упадок. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Главные тезисы
- Текущее окно преимущества Украины у войны может оказаться кратким.
- Сырский констатировал, что российское командование не отказалось от своих планов по захвату украинских территорий.
В войне может наступить переломный момент — Cырский
Как отмечают журналисты, при общении с ними украинский генерал заметно опасался описывать текущую ситуацию в войне как переломный момент.
Описывая задачи украинской армии на текущем этапе, Сырский назвал:
удерживать территорию,
убивать больше россиян, чем Россия успевает их мобилизовать,
душить российскую логистику ударами беспилотников,
истощать экономику России ударами дальней дальности по нефтегазовому и военно-промышленному комплексу.
По словам главкома, текущее окно преимущества Украины у войны может оказаться коротким. Любой неожиданный прорыв в инновациях может кардинально изменить ход войны.
Вместе с тем Сырский констатировал, что российское командование не отказалось от своих планов по захвату украинских территорий. Просто россияне корректируют сроки достижения этих целей.
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