Воїни ЛСР знищили 6 ключових газорозподільних станцій у РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Воїни ЛСР знищили 6 ключових газорозподільних станцій у РФ — відео

Нова операція ЛСР проти Газпрому - як це було
Джерело:  Легіон "Свобода Росії"

Легіон “Свобода Росії”, який воює на боці України у війні проти РФ, провів масштабну спеціальну операцію “Факел”. У її межах вдалося знищити одразу 6 ключових газорозподільних станцій на території Московської та Тверської областей.

Головні тези:

  • Кожний критичний вузол газової системи ворога вразливий.
  • До реалізації цієї операції були залучені багато різних ланок.

Нова операція ЛСР проти Газпрому — як це було

Газпром — надбання олігархів. Попіл — надбання режиму. Нафта та газ — це не економіка. Це паливо путінської війни, фундамент їх розкішних яхт та ресурс для отруйної пропаганди. І ми вирішили перекрити цей вентиль, — йдеться в заяві бійців ЛСР.

Що важливо розуміти, операція «Факел» — це системна відповідь Легіону «Свобода Росії» на дії диктатури.

Завдяки успішній реалізації цього плану одразу 6 газорозподільних станцій у Московській та Тверській областях виведено з ладу.

Це не кіно, це реальність. Бійці Легіону довели: кожен критичний вузол системи вразливий. Ми перетворюємо "національне надбання" на купу металу, щоб позбавити режим палива для війни.

За словами воїнів ЛСР, ця операція стала можливою завдяки спільним зусиллям розвідки Легіону, аналітиків та побратимів, які діють безпосередньо у тилу ворога.

Ми не просто знищуємо активи — ми демонструємо страх режиму та його нездатність захистити свої «золоті жили».

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