Воїни ЛСР знищили 6 ключових газорозподільних станцій у РФ — відео

Легіон “Свобода Росії”, який воює на боці України у війні проти РФ, провів масштабну спеціальну операцію “Факел”. У її межах вдалося знищити одразу 6 ключових газорозподільних станцій на території Московської та Тверської областей.
Головні тези:
- Кожний критичний вузол газової системи ворога вразливий.
- До реалізації цієї операції були залучені багато різних ланок.
Нова операція ЛСР проти Газпрому — як це було
Що важливо розуміти, операція «Факел» — це системна відповідь Легіону «Свобода Росії» на дії диктатури.
Завдяки успішній реалізації цього плану одразу 6 газорозподільних станцій у Московській та Тверській областях виведено з ладу.
За словами воїнів ЛСР, ця операція стала можливою завдяки спільним зусиллям розвідки Легіону, аналітиків та побратимів, які діють безпосередньо у тилу ворога.
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