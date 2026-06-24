Воины ЛСР уничтожили 6 ключевых газораспределительных станций в РФ

Легион "Свобода России", который воюет на стороне Украины в войне против РФ, провел масштабную специальную операцию "Факел". Так, удалось уничтожить сразу 6 ключевых газораспределительных станций на территории Московской и Тверской областей.
Главные тезисы
- Каждый критический узел газовой системы врага уязвим.
- К реализации этой операции было привлечено много разных звеньев.
Новая операция ЛСР против Газпрома — как это было
Что важно понимать, операция «Факел» — это системный ответ Легиона «Свобода России» на действия диктатуры.
Благодаря успешной реализации этого плана сразу 6 газораспределительных станций в Московской и Тверской областях выведены из строя.
По словам воинов ЛСР, эта операция стала возможной благодаря совместным усилиям разведки Легиона, аналитиков и их побратимов, действующих непосредственно в тылу врага.
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