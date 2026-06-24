Легион "Свобода России", который воюет на стороне Украины в войне против РФ, провел масштабную специальную операцию "Факел". Так, удалось уничтожить сразу 6 ключевых газораспределительных станций на территории Московской и Тверской областей.

Новая операция ЛСР против Газпрома — как это было

Газпром — достояние олигархов. Зола — приобретение режима. Нефть и газ — это не экономика. Это топливо путинской войны, фундамент их роскошных яхт и ресурс для ядовитой пропаганды. И мы решили перекрыть этот вентиль, — сказано в заявлении бойцов ЛСР. Поделиться

Что важно понимать, операция «Факел» — это системный ответ Легиона «Свобода России» на действия диктатуры.

Благодаря успешной реализации этого плана сразу 6 газораспределительных станций в Московской и Тверской областях выведены из строя.

Это не кино, это реальность. Бойцы Легиона доказали: каждый критический узел системы уязвим. Мы превращаем "национальное достояние" в кучу металла, чтобы лишить режим топлива для войны. Поделиться

По словам воинов ЛСР, эта операция стала возможной благодаря совместным усилиям разведки Легиона, аналитиков и их побратимов, действующих непосредственно в тылу врага.