Воины ЛСР уничтожили 6 ключевых газораспределительных станций в РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воины ЛСР уничтожили 6 ключевых газораспределительных станций в РФ

Новая операция ЛСР против Газпрома – как это было
Читати українською
Источник:  Легион "Свобода России"

Легион "Свобода России", который воюет на стороне Украины в войне против РФ, провел масштабную специальную операцию "Факел". Так, удалось уничтожить сразу 6 ключевых газораспределительных станций на территории Московской и Тверской областей.

Главные тезисы

  • Каждый критический узел газовой системы врага уязвим.
  • К реализации этой операции было привлечено много разных звеньев.

Новая операция ЛСР против Газпрома — как это было

Газпром — достояние олигархов. Зола — приобретение режима. Нефть и газ — это не экономика. Это топливо путинской войны, фундамент их роскошных яхт и ресурс для ядовитой пропаганды. И мы решили перекрыть этот вентиль, — сказано в заявлении бойцов ЛСР.

Что важно понимать, операция «Факел» — это системный ответ Легиона «Свобода России» на действия диктатуры.

Благодаря успешной реализации этого плана сразу 6 газораспределительных станций в Московской и Тверской областях выведены из строя.

Это не кино, это реальность. Бойцы Легиона доказали: каждый критический узел системы уязвим. Мы превращаем "национальное достояние" в кучу металла, чтобы лишить режим топлива для войны.

По словам воинов ЛСР, эта операция стала возможной благодаря совместным усилиям разведки Легиона, аналитиков и их побратимов, действующих непосредственно в тылу врага.

Мы не просто уничтожаем активы, мы демонстрируем страх режима и его неспособность защитить свои «золотые жилы».

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сикорский увидел признаки подготовки России к новой войне
Сикорский увидел признаки подготовки России к новой войне
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила крупнейший наземный комплекс спутниковой связи РФ
Генштаб ВСУ
"Дубна" под ударом СОУ – какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дипстрайк более чем на 1200 км. СОУ атаковали единственный в РФ гелиевый завод
Генштаб ВСУ
Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?