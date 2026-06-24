Дипстрайк более чем на 1200 км. СОУ атаковали единственный в РФ гелиевый завод
Категория
Украина
Дата публикации

Дипстрайк более чем на 1200 км. СОУ атаковали единственный в РФ гелиевый завод

Генштаб ВСУ
Сырский
Читати українською

Оренбургский ГПЗ и единственный гелиевый завод в России стали новыми целями для Сил обороны Украины минувшей ночью. Кроме того, Генштаб ВСУ раскрыл последствия повреждения зданий центра вражеской космической связи "Владимир".

Главные тезисы

  • Поражён склад FPV-дронов армии РФ на Белгородщине.
  • Также подтверждено уничтожение двух безэкипажных морских катеров врага в Черном море.

Дипстрайки Украины 24 июня — что поражено в России и на ВОТ

В этот раз под удары СОУ попал Оренбургский газоперерабатывающий завод.

Более того, не смогли россияне уберечь от украинской атаки свой единственный гелиевый завод.

Ударные дроны СОУ пролетели более 1200 км от линии боевого столкновения, чтобы поразить эти вражеские цели.

В результате метких дистрайков начались пожары на указанных объектах.

Что важно понимать, Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и Оренбургский гелиевый завод (ОГЗ) — это фактически один комплекс.

Так, в Генштабе объяснили, что ГПЗ — один из самых больших в мире газохимических комплексов. Он работает с 1974 года.

Что касается мощности объекта, то она достигает 45 млрд куб. м газа в год. Стоит также отметить, что на завод приходится 60% всего перерабатываемого газа "Газпром переработка".

Более того, известно, еще на российской Белгородщине под удар попал склад FPV-дронов врага.

А на ВОТ СОУ накрыли огнем управление БПЛА оккупантов — взрывы гремели в Донецкой и Запорожской областях.

Кроме того, подтверждено повреждение двух зданий с последующим горением на территории центра космической связи "Владимир" во Владимирской области России. Центр обеспечивает функционирование систем спутниковой и далекой космической связи, которые используются, в частности, в интересах силовых структур государства-агрессора.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин нашел еще один способ втянуть Беларусь в войну против Украины
У Путина есть юридическая база для втягивания Беларуси в войну
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сикорский увидел признаки подготовки России к новой войне
Сикорский увидел признаки подготовки России к новой войне
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила крупнейший наземный комплекс спутниковой связи РФ
Генштаб ВСУ
"Дубна" под ударом СОУ – какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?