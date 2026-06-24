Дипстрайк более чем на 1200 км. СОУ атаковали единственный в РФ гелиевый завод

Оренбургский ГПЗ и единственный гелиевый завод в России стали новыми целями для Сил обороны Украины минувшей ночью. Кроме того, Генштаб ВСУ раскрыл последствия повреждения зданий центра вражеской космической связи "Владимир".

Дипстрайки Украины 24 июня — что поражено в России и на ВОТ

В этот раз под удары СОУ попал Оренбургский газоперерабатывающий завод.

Более того, не смогли россияне уберечь от украинской атаки свой единственный гелиевый завод.

Ударные дроны СОУ пролетели более 1200 км от линии боевого столкновения, чтобы поразить эти вражеские цели.

В результате метких дистрайков начались пожары на указанных объектах.

Что важно понимать, Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и Оренбургский гелиевый завод (ОГЗ) — это фактически один комплекс.

Так, в Генштабе объяснили, что ГПЗ — один из самых больших в мире газохимических комплексов. Он работает с 1974 года.

Что касается мощности объекта, то она достигает 45 млрд куб. м газа в год. Стоит также отметить, что на завод приходится 60% всего перерабатываемого газа "Газпром переработка".

Более того, известно, еще на российской Белгородщине под удар попал склад FPV-дронов врага.

А на ВОТ СОУ накрыли огнем управление БПЛА оккупантов — взрывы гремели в Донецкой и Запорожской областях.