Діпстрайк на понад 1200 км. Сили оборони атакували єдиний у РФ гелієвий завод

Оренбурзький ГПЗ та єдиний гелієвий завод у Росії стали новими цілями для Сил оборони України минулої ночі. Окрім того, Генштаб ЗСУ розкрив наслідки пошкодження будівель центру ворожого космічного зв'язку "Владимир".

Діпстрайки України 24 червня — що уражено в Росії та на ТОТ

Цього разу під удари СОУ потрапив Оренбурзький газопереробний завод.

Ба більше, не змогли росіяни вберегти від української атаки свій єдиний гелієвий завод.

Ударні дрони СОУ подолали понад 1200 км від лінії бойового зіткнення, щоб уразити ці ворожі цілі.

Внаслідок влучних діпстрайків почалися пожежі на вказаних об’єктах.

Що важливо розуміти, Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) та Оренбурзький гелієвий завод (ОГЗ) — це фактично один комплекс.

Так, у Генштабі пояснили, що ГПЗ — один з найбільших у світі газохімічних комплексів. Він працює ще з 1974 року.

Що стосується потужності об'єкта, то вона сягає аж 45 млрд куб. м газу на рік. Варто також зазначити, що на завод припадає 60% всього газу, що переробляє "Газпром переробка".

Ба більше, відомо, ща на російській Бєлгородщині під удар потрапив склад FPV-дронів ворога.

А на ТОТ СОУ накрили вогнем управління БпЛА окупантів — вибухи гриміли в Донецькій та Запорізькій областях.