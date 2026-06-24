Сікорський побачив ознаки підготовки Росії до нової війни

За словами шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, останні заяви та дії Кремля свідчать про те, що команда диктатора Володимира Путіна шукає привід для початку нової агресії.

Що замислив Путін

Очільник МЗС Польщі вважає, що Росія готує інсценізовану провокацію "під фальшивим прапором".

Мета Путіна цілком очевидна — виправдання нової агресії та подальшої ескалації.

На переконання Сікорського, нещодавні закиди Кремля є інформаційним тлом для операції російських спецслужб на власній території, щоб отримати привід для нових ударів.

Що важливо розуміти, йдеться про виступ Володимира Путіна перед випускниками військових вишів.

Диктатор почав вигадувати, що Росія завдаватиме ударів у відповідь по країнах Європи, якщо з їхньої території фіксуватимуть запуск безпілотників у бік російських об'єктів.

Це звучить як провокація. Я очікую атаки під чужим прапором на російській території, на яку Путін «відповість». Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Окрім того, шеф польської дипломатії нагадав, що в серпні 1939 року Абвер організував «польський» напад на радіостанцію в Глівіце, щоб дати собі привід для війни.