Сікорський побачив ознаки підготовки Росії до нової війни
Категорія
Політика
Дата публікації

Сікорський побачив ознаки підготовки Росії до нової війни

Сікорський
Джерело:  online.ua

За словами шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, останні заяви та дії Кремля свідчать про те, що команда диктатора Володимира Путіна шукає привід для початку нової агресії.

Головні тези:

  • Глава МЗС Польщі відреагував на виступ Путіна перед випускниками військових вишів. 
  • Як вважає дипломат, це був свідомий та публічний анонс нової провокації з боку РФ.

Що замислив Путін

Очільник МЗС Польщі вважає, що Росія готує інсценізовану провокацію "під фальшивим прапором".

Мета Путіна цілком очевидна — виправдання нової агресії та подальшої ескалації.

На переконання Сікорського, нещодавні закиди Кремля є інформаційним тлом для операції російських спецслужб на власній території, щоб отримати привід для нових ударів.

Що важливо розуміти, йдеться про виступ Володимира Путіна перед випускниками військових вишів.

Диктатор почав вигадувати, що Росія завдаватиме ударів у відповідь по країнах Європи, якщо з їхньої території фіксуватимуть запуск безпілотників у бік російських об'єктів.

Це звучить як провокація. Я очікую атаки під чужим прапором на російській території, на яку Путін «відповість».

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

Окрім того, шеф польської дипломатії нагадав, що в серпні 1939 року Абвер організував «польський» напад на радіостанцію в Глівіце, щоб дати собі привід для війни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ВМС і ГУР знищили одразу 3 російські катери — відео
ВМС ЗСУ
Нова операція ВМС і ГУР - які результати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ завдала ударів по військових аеродромах Росії у Криму
СБУ
Операції СБУ в Криму 24 червня - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін знайшов ще один спосіб втягнути Білорусь у війну проти України
армія Білорусі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?