ВМС і ГУР знищили одразу 3 російські катери — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ВМС і ГУР знищили одразу 3 російські катери — відео

ВМС ЗСУ
Нова операція ВМС і ГУР - які результати

Вранці 24 червня Військово-морські сили ЗСУ офіційно підтвердили, що разом з воїнами Головного управління розвідки України змогли ліквідувати 3 катери російських окупантів.

Головні тези:

  • У ВМС пояснили, яку роль ця операція відіграє в ослабленні військ ворога.
  • Також бійці звітують про знищення російських ударних БпЛА.

Нова операція ВМС і ГУР — які результати

Завдяки злагодженим діям Військово-Морських Сил ЗС України та ГУР було виявлено та знищено одразу три ворожі морські безекіпажні катери, — йдеться в офіційній заяві українських воїнів.

У ВМС ЗСУ зверають увагу на те, що кожна така успішно відбита атака — це не лише врятовані життя, а й потужний удар по планах режиму Путіна.

Не дамо ворогу жодного шансу — ні на суші, ні в повітрі, ні на морі! Разом до перемоги! — додали бійці.

Також вони показали відео своєї бойової роботи:

Трохи пізніше Військово-морські сили ЗСУ сповістили, що протягом минулої доби знешкодили 3 російських ударних БпЛА типу «SHAHED/Гербера».

Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі та повітрі! — додали в ВМС.

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