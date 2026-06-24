ВМС і ГУР знищили одразу 3 російські катери — відео

Вранці 24 червня Військово-морські сили ЗСУ офіційно підтвердили, що разом з воїнами Головного управління розвідки України змогли ліквідувати 3 катери російських окупантів.
Головні тези:
- У ВМС пояснили, яку роль ця операція відіграє в ослабленні військ ворога.
- Також бійці звітують про знищення російських ударних БпЛА.
Нова операція ВМС і ГУР — які результати
У ВМС ЗСУ зверають увагу на те, що кожна така успішно відбита атака — це не лише врятовані життя, а й потужний удар по планах режиму Путіна.
Також вони показали відео своєї бойової роботи:
Трохи пізніше Військово-морські сили ЗСУ сповістили, що протягом минулої доби знешкодили 3 російських ударних БпЛА типу «SHAHED/Гербера».
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