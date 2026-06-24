ВМС і ГУР знищили одразу 3 російські катери — відео

Вранці 24 червня Військово-морські сили ЗСУ офіційно підтвердили, що разом з воїнами Головного управління розвідки України змогли ліквідувати 3 катери російських окупантів.

Нова операція ВМС і ГУР — які результати

Завдяки злагодженим діям Військово-Морських Сил ЗС України та ГУР було виявлено та знищено одразу три ворожі морські безекіпажні катери, — йдеться в офіційній заяві українських воїнів. Поширити

У ВМС ЗСУ зверають увагу на те, що кожна така успішно відбита атака — це не лише врятовані життя, а й потужний удар по планах режиму Путіна.

Не дамо ворогу жодного шансу — ні на суші, ні в повітрі, ні на морі! Разом до перемоги! — додали бійці. Поширити

Також вони показали відео своєї бойової роботи:

Трохи пізніше Військово-морські сили ЗСУ сповістили, що протягом минулої доби знешкодили 3 російських ударних БпЛА типу «SHAHED/Гербера».