ППО знешкодила 95 з 101 БпЛА під час атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 95 з 101 БпЛА під час атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку РФ

Протягом ночі 23-24 червня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 101 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ — Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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