ППО знешкодила 95 з 101 БпЛА під час атаки РФ

Протягом ночі 23-24 червня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 101 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ — Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.
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