Мадяр назвав головний "ключ" до краху Путіна — він "у нас під носом"
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Мадяр назвав головний "ключ" до краху Путіна — він "у нас під носом"

Сили безпілотних систем
Мадяр
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Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді переконаний в тому, що колапс режиму російського диктатора Володимира Путіна розпочнеться з українського Криму. Він також озвучив прогноз, що це станеться раптово, однак процес вже стартував завдяки Силам оборони України.

Головні тези:

  • Як вважає Мадяр, Крим московський уже “лагає”.
  • Також він звернувся до всіх мешканців півострова з важливим попередженням.

Мадяр пояснив, чому Крим настільки важливий для Путіна

Москва та бункерний дідо (Путін — ред.) до останнього триматимуться за Крим, як за головний трофей війни, навіть у режимі «острів». Звісно, це ж стовп ідеології величі та купа плюшок, типу плюс «внутрішня азовська водойма рф» і т.д.

Роберт "Мадяр" Бровді 

Роберт "Мадяр" Бровді 

Командувач Сил безпілотних систем України

Попри це, Мадяр зауважив, що Крим як плацдарм для атак на Україну — це вже військовий абсурд.

На цьому тлі він анонсував, що Сили оборони продовжать активно знищувати ворожу ППО, залишки флоту, добиватимуть тіньовий флот РФ, а також логістику.

Як вважає командувач СБС, останні подій у Криму загалом свідчать про те, що Путін назавжди втратив контроль над півостровом.

Українці на окупованій території, вибачте від нині за постійну тривогу, закриті мости/ дороги, темряву, нетишу та стрес. Тримайтеся подалі від військових обʼєктів та усього вогненебезпечного, діліться корами та просто бережіться- Птах працює ювелірно, проте тріски щоразу літатимуть при рубці лісу, — попередив Мадяр.

Він також пояснив, що іншого способу демілітаризувати ворога та “викурити 1 млн окупосів” з півострова наразі просто не існує.

Командувач СБС не приховує, що попереду ще дуже багато робот.

Крим покладе москву, це точка психологічного зламу, голка кощія-сухоребрика у нас під носом хована. Усі диктатури руйнуються раптово, згадайте будь-який приклад. Сьогодні Крим московський “лагає”. Валіза без ручки — тяжка ноша, — наголосив Мадяр.

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