Мадяр назвав головний "ключ" до краху Путіна — він "у нас під носом"

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді переконаний в тому, що колапс режиму російського диктатора Володимира Путіна розпочнеться з українського Криму. Він також озвучив прогноз, що це станеться раптово, однак процес вже стартував завдяки Силам оборони України.

Мадяр пояснив, чому Крим настільки важливий для Путіна

Москва та бункерний дідо (Путін — ред.) до останнього триматимуться за Крим, як за головний трофей війни, навіть у режимі «острів». Звісно, це ж стовп ідеології величі та купа плюшок, типу плюс «внутрішня азовська водойма рф» і т.д. Роберт "Мадяр" Бровді Командувач Сил безпілотних систем України

Попри це, Мадяр зауважив, що Крим як плацдарм для атак на Україну — це вже військовий абсурд.

На цьому тлі він анонсував, що Сили оборони продовжать активно знищувати ворожу ППО, залишки флоту, добиватимуть тіньовий флот РФ, а також логістику.

Як вважає командувач СБС, останні подій у Криму загалом свідчать про те, що Путін назавжди втратив контроль над півостровом.

Українці на окупованій території, вибачте від нині за постійну тривогу, закриті мости/ дороги, темряву, нетишу та стрес. Тримайтеся подалі від військових обʼєктів та усього вогненебезпечного, діліться корами та просто бережіться- Птах працює ювелірно, проте тріски щоразу літатимуть при рубці лісу, — попередив Мадяр. Поширити

Він також пояснив, що іншого способу демілітаризувати ворога та “викурити 1 млн окупосів” з півострова наразі просто не існує.

Командувач СБС не приховує, що попереду ще дуже багато робот.