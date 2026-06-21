Мадяр назвав головний "ключ" до краху Путіна — він "у нас під носом"

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді переконаний в тому, що колапс режиму російського диктатора Володимира Путіна розпочнеться з українського Криму. Він також озвучив прогноз, що це станеться раптово, однак процес вже стартував завдяки Силам оборони України.
Головні тези:
- Як вважає Мадяр, Крим московський уже “лагає”.
- Також він звернувся до всіх мешканців півострова з важливим попередженням.
Мадяр пояснив, чому Крим настільки важливий для Путіна
Попри це, Мадяр зауважив, що Крим як плацдарм для атак на Україну — це вже військовий абсурд.
На цьому тлі він анонсував, що Сили оборони продовжать активно знищувати ворожу ППО, залишки флоту, добиватимуть тіньовий флот РФ, а також логістику.
Як вважає командувач СБС, останні подій у Криму загалом свідчать про те, що Путін назавжди втратив контроль над півостровом.
Він також пояснив, що іншого способу демілітаризувати ворога та “викурити 1 млн окупосів” з півострова наразі просто не існує.
Командувач СБС не приховує, що попереду ще дуже багато робот.
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