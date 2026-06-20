Мадяр показав атаки СБС на 4 ГКС у Криму та логістику РФ

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що СБС успішно добивають газову інфраструктуру в тимчасово окупованому Криму. Окрім того, під удари “птахів” потрапив міст через Генічеську протоку, а також паливна та військова логістика на ТОТ.