Мадяр показав атаки СБС на 4 ГКС у Криму та логістику РФ

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що СБС успішно добивають газову інфраструктуру в тимчасово окупованому Криму. Окрім того, під удари “птахів” потрапив міст через Генічеську протоку, а також паливна та військова логістика на ТОТ.
Головні тези:
- СБС завдають ударів по цілях в оперативній глибині ворога.
- Серед уражених об'єктів — ББМ “Тайфун-К”.
Мадяр розкрив результати нових операцій СБС
Увесь список уражених цілей виглядає наступним чином:
Газова компресорна станція (ГКС), нп Журавлівка, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
ГКС нп Ароматне, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
ГКС, нп Ключі, АР Крим, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
ГКС, нп Лохівка, АР Крим, 1 ОЦ СБС
Автомобільний міст через Генічеську протоку (ГЕНІЧЕСЬК, Херсонська обл.) — 427 ОБр СБС «Рарог»
Рейдовий буксир, нп Скадовськ, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
Паливозаправник, нп Дмитрівка, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
Паливозаправник, нп Чаплинка, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
Важкий тягач 8х8 БАЗ-6403, нп Ключове, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
ББМ, нп Михайлівка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
ББМ «Тайфун-К», нп Нижня Дуванка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
Логістичний транспорт ворога, нп Армянськ, АР Крим, 20 ОБр СБС «К-2»
Логістичний транспорт ворога, нп Чаплинка, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
Логістичний транспорт ворога, нп Верхня Покровка, Луганська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
Логістичний транспорт ворога, нп Чаплинка, Херсонська обл., 20 ОБр СБС «К-2»
Логістичний транспорт ворога, нп Новокраснівка, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
Логістичний транспорт ворога, нп Гранітне, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
Логістичний транспорт ворога, нп Кальчинівка, Донецька обл., «зведений загін 13» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»
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