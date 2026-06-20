20 червня в російській Тюмені прогриміли гучні вибухи. За словами очевидців, після атаки українських БпЛА там горить місцевий НПЗ.

“Бавовна” в Тюмені 20 червня — перші подробиці

Ставленик Кремля в регіоні Олександр Моор офіційно підтвердив, що російська ППО намагалася відбити атаку Сил оборони України на Тюменський НПЗ.

Він почав вигадувати, що удар на Тюменський нафтопереробний завод вдалося відбити.

На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. За попередньою інформацією, завод не постраждав, працівників евакуйовано. Тримаю ситуацію під особистим контролем. Стежте за подальшими повідомленнями! — йдеться в заяві Олександра Моора. Поширити

Однак, за словами очевидців, Силам оборони України все-таки вдалося поцілити в НПЗ.

Вони публікують відео, на яких добре видно, що на заводі почалася пожежа.

Що важливо розуміти, українські БпЛА подолали понад 2000 кілометрів від українського кордону до російської Тюмені.

Окрім того, наголошується, що уражений НПЗ здатний переробляти від 7,5 до 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.