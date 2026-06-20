Українські дрони подолали 2 тис км для ураження НПЗ у Тюмені — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Українські дрони подолали 2 тис км для ураження НПЗ у Тюмені — відео

“Бавовна” в Тюмені 20 червня - перші подробиці
Read in English
Джерело:  online.ua

20 червня в російській Тюмені прогриміли гучні вибухи. За словами очевидців, після атаки українських БпЛА там горить місцевий НПЗ.

Головні тези:

  • Влада РФ хизується, що нібито змогла відбити українську атаку.
  • Однак вона не поспішає пояснювати, чому завод охопила пожежа.

“Бавовна” в Тюмені 20 червня — перші подробиці

Ставленик Кремля в регіоні Олександр Моор офіційно підтвердив, що російська ППО намагалася відбити атаку Сил оборони України на Тюменський НПЗ.

Він почав вигадувати, що удар на Тюменський нафтопереробний завод вдалося відбити.

На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. За попередньою інформацією, завод не постраждав, працівників евакуйовано. Тримаю ситуацію під особистим контролем. Стежте за подальшими повідомленнями! — йдеться в заяві Олександра Моора.

Однак, за словами очевидців, Силам оборони України все-таки вдалося поцілити в НПЗ.

Вони публікують відео, на яких добре видно, що на заводі почалася пожежа.

Що важливо розуміти, українські БпЛА подолали понад 2000 кілометрів від українського кордону до російської Тюмені.

Окрім того, наголошується, що уражений НПЗ здатний переробляти від 7,5 до 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон розкрив нові деталі перемовин Трампа та Путіна на Алясці
Макрон розповів, як союзники боролися за майбутнє України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни атакували міст через Генічеську протоку та комплекс "Панцир-С"
Генштаб ЗСУ
Нові операції СОУ 20 травня - оголошено список уражених цілей
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія запропонує Україні власні далекобійні ракети — інсайдери
Стармер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?